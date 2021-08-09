Прямой эфир

Александр Лукашенко о предвыборной кампании в 2020-м: я не самоустранился. У меня не было для этого времени

09 августа 2021 16:51
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Новости Беларуси. Яркий, острый, местами жесткий. Но предельно откровенный. В прямом эфире Президент отвечал на все вопросы, которые поступали от международной аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале – политологи, эксперты, журналисты. Без купюр и желаний уйти от сложных тем и острых углов. Большой разговор вовсе не случайно состоялся сегодня, 9 августа. Спустя год настало время подводить итоги.

Александр Лукашенко о предвыборной кампании в 2020-м: я не самоустранился. У меня не было для этого времени-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У меня не было времени и возможности проводить предвыборную кампанию в прошлом году. У меня только хватило времени для того, чтобы утром или вечером рано или поздно выехать в регион и встретиться с активом. 200-300 человек, которые приглашались в каждую область. Вот и вся агитация и пропаганда. Я не самоустранился. У меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их. Тогда очень широко обсуждался вопрос не проводить сегодня, год назад, президентские выборы. И она [Наталья Эйсмонт в документальном проекте «2020» – прим.ред.] правильно сказала, что и общество аплодисментами это восприняло бы. Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно. Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень. Вы бы, западные представители СМИ, которые, наверное, здесь присутствуют, и особенно обезумевшие политики, вытерли бы об меня ноги так, что мало бы не показалось.

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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