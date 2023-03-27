Нарушения содержания и факты гниения. Какие проблемы находит КГК в некоторых стабфондах?

Татьяна Самохина, заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси:

Комитетом открыт мониторинг касательно стабфондов до 1 июня. То есть мы на всех этапах смотрим формирование и использование. Есть разные примеры в зависимости от того, какие у условия для хранения созданы, от качества продукции, которая хранится в стабфондах. Касательно УП «Партизанское». Мы недавно посещали с помощником Президента. Мы не только ходим по магазинам и смотрим ассортимент, но и выезжаем на фермерские хозяйства как в областях, так и в Минске, смотрим качество. В зависимости от условий хранения… Есть нарушения содержания температурного и влажностного содержания, санитарных норм. Нарушения, что неправильно была заложена продукция, она закладывалась сырой или плохо очищенной, в результате чего есть факты гниения.