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Нарушения содержания и факты гниения. Какие проблемы находит КГК в некоторых стабфондах?

27 марта 2023 18:57
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Алена Сырова, СТВ:
Наблюдаются ли нарушения с точки зрения хранения?

Нарушения содержания и факты гниения. Какие проблемы находит КГК в некоторых стабфондах?-1

Татьяна Самохина, заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси:
Комитетом открыт мониторинг касательно стабфондов до 1 июня. То есть мы на всех этапах смотрим формирование и использование. Есть разные примеры в зависимости от того, какие у условия для хранения созданы, от качества продукции, которая хранится в стабфондах. Касательно УП «Партизанское». Мы недавно посещали с помощником Президента. Мы не только ходим по магазинам и смотрим ассортимент, но и выезжаем на фермерские хозяйства как в областях, так и в Минске, смотрим качество. В зависимости от условий хранения… Есть нарушения содержания температурного и влажностного содержания, санитарных норм. Нарушения, что неправильно была заложена продукция, она закладывалась сырой или плохо очищенной, в результате чего есть факты гниения.

Нарушения содержания и факты гниения. Какие проблемы находит КГК в некоторых стабфондах?-4

Кирилл Казаков, СТВ:
Людей наказывают за это?

Татьяна Самохина:
Конечно. В рамках мониторинга мы направляем рекомендации. Я знаю, что есть факты неприемки товаров в торговых сетях, когда фермеры привозят туда плодоовощную продукцию и сети возвращают назад из-за того, что она ненадлежащего качества.

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# Комитет госконтроля # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Татьяна Самохина # Фотофакт

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