Прямой эфир

В Беларуси 27 марта у школьников официально начались весенние каникулы

27 марта 2022 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ну а у школьников 27 марта официально начались весенние каникулы. Позади у них самая длинная четверть, которая продолжалась ровно 61 учебный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси 27 марта у школьников официально начались весенние каникулы-1

Теперь отдых по 3 апреля. Затем еще почти два месяца, прежде чем уйти на летние каникулы. Только девятиклассники, которые будут сдавать экзамены, и десятиклассники, которые в июне пройдут двухнедельную допризывную и медицинскую практику, направятся на летний отдых позже остальных.  

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 27 марта
27 марта 2022 07:22

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 27 марта

Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником
27 марта 2022 07:08

Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

Как позаботиться о цветах весной, чтобы они радовали ярким цветением летом? Несколько полезных советов
27 марта 2022 06:59

Как позаботиться о цветах весной, чтобы они радовали ярким цветением летом? Несколько полезных советов