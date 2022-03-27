В Беларуси 27 марта у школьников официально начались весенние каникулы

Новости Беларуси. Ну а у школьников 27 марта официально начались весенние каникулы. Позади у них самая длинная четверть, которая продолжалась ровно 61 учебный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь отдых по 3 апреля. Затем еще почти два месяца, прежде чем уйти на летние каникулы. Только девятиклассники, которые будут сдавать экзамены, и десятиклассники, которые в июне пройдут двухнедельную допризывную и медицинскую практику, направятся на летний отдых позже остальных.