Для поступления в Военную академию появилась льгота. На кого она распространяется?

Новости Беларуси. 27 марта Военная академия открыла двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со всей страны накануне туда съехались ребята, чтобы увидеть, как готовят профессиональных авиаторов, танкистов, связистов и артиллеристов. Им разъяснили порядок приема в ВУЗ. Не обошлось без экскурсии по факультетам. Не делали секрета и из того, как устроен быт курсантов, в каких условиях они живут и учатся.

Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:

Традиционно мы набираем 500-550 курсантов. Особенностью является то, что в этом году появилась льгота: вне конкурса могут поступать выпускники классов военно-патриотической направленности. Этой льготы ранее не было. В связи с тем, что таких классов по республике сформировано очень много, где действительно проводится профориентация для поступления в вузы силовых министерств, мы будем надеяться, что эта льгота даст свой результат.