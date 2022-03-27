Для поступления в Военную академию появилась льгота. На кого она распространяется?

Новости Беларуси. 27 марта Военная академия открыла двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 27 марта Военная академия открыла двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со всей страны накануне туда съехались ребята, чтобы увидеть, как готовят профессиональных авиаторов, танкистов, связистов и артиллеристов. Им разъяснили порядок приема в ВУЗ. Не обошлось без экскурсии по факультетам. Не делали секрета и из того, как устроен быт курсантов, в каких условиях они живут и учатся.
Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:
Традиционно мы набираем 500-550 курсантов. Особенностью является то, что в этом году появилась льгота: вне конкурса могут поступать выпускники классов военно-патриотической направленности. Этой льготы ранее не было. В связи с тем, что таких классов по республике сформировано очень много, где действительно проводится профориентация для поступления в вузы силовых министерств, мы будем надеяться, что эта льгота даст свой результат.
Военная академия – ВУЗ, о приеме в который нужно подумать заранее. До конца этого месяца абитуриентам следуют подать заявление в военкомат своего района. Это первый шаг. Ну и в дальнейшем важны хорошие результаты в учебе и по физподготовке.