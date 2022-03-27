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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 27 марта

27 марта 2022 07:22
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Новости Беларуси. МЧС ликвидирует последствия сильного ветра, который 26 марта отмечался во многих районах Беларуси. Известно, что в Горках дерево упало на двух женщин – одну из них спасти не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 27 марта-1

В Могилевской области скорость ветра местами достигала 24 метров в секунду. Похожая ситуация отмечалась и в других регионах, а также в столице. На 27 марта также синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Сильный ветер они прогнозируют и в понедельник.  

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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