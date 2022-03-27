Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 27 марта

Новости Беларуси. МЧС ликвидирует последствия сильного ветра, который 26 марта отмечался во многих районах Беларуси. Известно, что в Горках дерево упало на двух женщин – одну из них спасти не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевской области скорость ветра местами достигала 24 метров в секунду. Похожая ситуация отмечалась и в других регионах, а также в столице. На 27 марта также синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Сильный ветер они прогнозируют и в понедельник.