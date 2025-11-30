Народная экспертиза! Как делегаты VII ВНС готовятся ко второму заседанию

А каким видится будущее белорусам? На эти вопросы ответят делегаты Всебелорусского народного собрания, которое пройдет буквально через несколько недель. Участникам ВНС предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны на 26-30 годы, которая включает основные направления развития Беларуси, среди которых и демография, и экономика, и оборона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сейчас документ активно обсуждают делегаты. На неделе такие круглые столы прошли в каждом регионе. Это еще одна возможность получить обратную связь и успеть внести корректировки. Ведь программу писали не из головы. Это не теория, которая в корне расходится с практикой. А скорее наоборот. Можно сказать, что каждый из нас приложил руку к созданию этого документа, при составлении которого учитывали и результаты различных социсследований, и обращения граждан, и в целом исходили из реального положения дел в стране и в мире. Как идет подготовка к ВНС и что делегаты из регионов думают о нашем будущем, расскажет Галина Буро.

Поставить экономику страны на рельсы развития. Гомельский вагоностроительный завод – звено в этой цепи. На старейшем предприятии Беларуси выполняют ремонт более 150 самых различных моделей вагонов, изготавливают запчасти для подвижного состава. Все руками заводчан: от молодых специалистов до аксакалов производства. Интересы своего трудового коллектива на Всебелорусском народном собрании представляет главный инженер Виталий Панасюк. Он провел разведку мнений, в топе волнующих вопросов среди работников – условия труда и перспективы развития родного завода. Виталий Панасюк представит Гомельскую область на ВНС.

Народные темы отразились в проекте программы социально-экономического развития Беларуси на пять лет. Получилась фундаментальная стратегия будущего, при этом, как говорится, «от земли». Ведь над документом работало не только правительство, но и специалисты из всех сфер жизни, делегаты ВНС, а также простые белорусы. Что больше всего волнует молодёжь Беларуси? В БИСИ провели исследование перед ВНС. Демографическая безопасность, конкурентоспособность экономики, сильные регионы, обороноспособность государства и другие приоритеты. Они будут реализовываться через 20 госпрограмм. В начале ноября на совещании о доработке документа Президент поручил сделать программу максимально реалистичной, конкретной и понятной каждому белорусу. Лукашенко ориентировал делегатов ВНС на активное обсуждение проекта программы соцэкономразвития.

И в обсуждение включилась вся страна. Делегаты ВНС – а среди них ученые, медики, промышленники, госслужащие – высказывают мнения, вносят предложения и даже спорят. В Гродно разгорелась дискуссия по одному из приоритетов программы. Вопрос из зала: как определить степень патриотизма?