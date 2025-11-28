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Виталий Панасюк представит Гомельскую область на ВНС

28 ноября 2025 06:55
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Всебелорусское народное собрание утверждает модель будущего и обеспечивает ее реализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в качестве делегата в важнейшем политическом событии – большая ответственность.

Виталий Панасюк представит Гомельскую область на ВНС-2

Виталий Панасюк на ВНС будет представлять Гомельскую область и в частности вагоностроительный завод. Это одно из старейших предприятий Беларуси и всей отрасли. В коллективе много молодых специалистов и немало ветеранов труда. Работающих волнуют вопросы, связанные с условиями труда, а также перспективы развития производства.

Виталий Панасюк представит Гомельскую область на ВНС-4

Виталий Панасюк, заместитель директора – главный инженер гомельского вагоностроительного завода, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
По своей депутатской работе я веду активную деятельность, я очень часто встречаюсь с трудовыми коллективами, слушаю людей. Вопросы, как правило, все решаются – 90 % – практически сразу. Остаточные 10 % – для этого и есть депутатский корпус, чтобы эти вопросы решать на местах.

Глас народов, вопросы народов – это и есть, наверное, срез нашей потребности, которую надо закладывать при составлении социальных программ, социально-экономических программ. Так что все вопросы, которые будут подняты на Всебелорусском народном собрании, конечно, я буду поддерживать, я буду всесторонне участвовать в их обсуждении.

Источником власти является народ. И свою власть, он в том числе реализует через Всебелорусское народное собрание, высший представительный государственный орган. Именно это яркий пример демократии.

# Виталий Панасюк # Всебелорусское народное собрание

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