Виталий Панасюк представит Гомельскую область на ВНС

Всебелорусское народное собрание утверждает модель будущего и обеспечивает ее реализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в качестве делегата в важнейшем политическом событии – большая ответственность.

Виталий Панасюк на ВНС будет представлять Гомельскую область и в частности вагоностроительный завод. Это одно из старейших предприятий Беларуси и всей отрасли. В коллективе много молодых специалистов и немало ветеранов труда. Работающих волнуют вопросы, связанные с условиями труда, а также перспективы развития производства.

Виталий Панасюк, заместитель директора – главный инженер гомельского вагоностроительного завода, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

По своей депутатской работе я веду активную деятельность, я очень часто встречаюсь с трудовыми коллективами, слушаю людей. Вопросы, как правило, все решаются – 90 % – практически сразу. Остаточные 10 % – для этого и есть депутатский корпус, чтобы эти вопросы решать на местах.

Глас народов, вопросы народов – это и есть, наверное, срез нашей потребности, которую надо закладывать при составлении социальных программ, социально-экономических программ. Так что все вопросы, которые будут подняты на Всебелорусском народном собрании, конечно, я буду поддерживать, я буду всесторонне участвовать в их обсуждении.

Источником власти является народ. И свою власть, он в том числе реализует через Всебелорусское народное собрание, высший представительный государственный орган. Именно это яркий пример демократии.