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Шулейко: в этом году Беларусь рассчитывает получить рекордные 9 млрд долларов экспорта продовольствия

30 ноября 2025 17:04
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Погода в 2025 году чуть не испортила урожай белорусам, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но общими усилиями с последствиями удалось справиться – рекордный урожай и хороший задел на будущее. 

Как сообщил профильный вице-премьер, выступая на совместном заседании верхней и нижней палат парламента, в этом году Беларусь рассчитывает получить рекордные 9 миллиардов долларов экспорта продовольствия. А к концу пятилетки рассчитываем на 12 миллиардов. Эти цифры не взяты из воздуха. Над результатам будут работать, и уже есть конкретный план. 

Шулейко: в этом году Беларусь рассчитывает получить рекордные 9 млрд долларов экспорта продовольствия-2

В частности, продолжится внедрение принципов «цифрового сельского хозяйства» с масштабированием технологии «точного земледелия». Уделят внимание биотехнологиям и наращиванию объемов производства аминокислот и комбикормов. Есть определенные задачи по свиноводству и птицеводству. Основная задача в животноводстве – максимально автоматизировать процессы, строительство современных комплексов и повышение надоев. 

Зима – горячая пора для животноводов! Как белорусские фермы готовятся к холодам?

# Сельское хозяйство # Юрий Шулейко

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