Шулейко: в этом году Беларусь рассчитывает получить рекордные 9 млрд долларов экспорта продовольствия

Погода в 2025 году чуть не испортила урожай белорусам, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но общими усилиями с последствиями удалось справиться – рекордный урожай и хороший задел на будущее.

Как сообщил профильный вице-премьер, выступая на совместном заседании верхней и нижней палат парламента, в этом году Беларусь рассчитывает получить рекордные 9 миллиардов долларов экспорта продовольствия. А к концу пятилетки рассчитываем на 12 миллиардов. Эти цифры не взяты из воздуха. Над результатам будут работать, и уже есть конкретный план.