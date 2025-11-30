Зима – горячая пора для животноводов! Как белорусские фермы готовятся к холодам?

Уже не раз на животноводство обращал внимание главы государства, мол, в АПК не желают сил на посевную и уборочную, а полевые работы заканчиваются – можно и расслабиться. Но сельское хозяйство – та сфера, где всегда есть работа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сейчас стоит задача подготовить комплексы и фермы к зиме. От этого этапа зависит здоровье и продуктивность стада и выполнение всех тех глобальных задач, о которых на неделе говорили в парламенте. Влада Родовская вместе с проверяющими отправилась к аграриям, чтобы убедиться, насколько этой зимой будет тепло и комфортно тем, кто особо в этом нуждается. Горячая пора у земледельцев закончилась, но началась у животноводов. Зима – лакмусовая бумажка, которая покажет, как сработали летом.

В хозяйстве «Мирополье» к холодам готовится начали еще в мае. Ведь с поголовьем почти в 6 тысяч нет права на ошибку. На кону здоровье буренок, а значит, и общие объемы молока. Заготовили кормов с запасом, провели ремонт помещений, привели в порядок и земли.

Светлана Лукашевич, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Мирополье»:

Нет такого – подготовка к зимне-стойловому периоду. Круглый год мы готовимся. Начинается уже с весны. У агрономов – надо подкормить, чтобы был корм, чтобы было, чем зимой кормить. А потом начинается заготовка кормов. Самое важное – нужно заготовить вовремя, убрать качественно. Чтобы потом была отдача. Зимовка – это целая технология, где нет ненужных элементов. Правильный климат и порядок. Но главное – качественный рацион.

Влада Родовская, корреспондент:

Нормально переносят низкие температуры только сытые и упитанные животные. Поэтому, понятное дело, аграрии при подготовке к зиме акцент делают на питании. Помимо основного рациона, дополнительно обеспечивают корма сеном и соломой. Такое питание должно быть в постоянном доступе. Секрет – в балансе. Свежей травой зимой скот не обеспечишь. Поэтому консервированный корм должен быть насыщен всеми необходимыми элементами и витаминами. Особое меню в снежные месяцы и у телят.

Диана Сиротко, ветеринарный врач сельхозпредприятия «Мирополье»:

Особенно для нас важно – это температурный режим на улице. Потому что, если будет от -5, мы добавляем телятам утром по литру молока. Корова, как печка, шутят аграрии, холода не боится. Больше вызывает стресс у животного тепло. Но вместе с этим сквозняки и чрезмерная влажность могут вызвать простудные заболевания, а значит, снизится продуктивность. Поэтому здесь за вентиляцией помещений следят особенно тщательно.