Зима – горячая пора для животноводов! Как белорусские фермы готовятся к холодам?
Уже не раз на животноводство обращал внимание главы государства, мол, в АПК не желают сил на посевную и уборочную, а полевые работы заканчиваются – можно и расслабиться. Но сельское хозяйство – та сфера, где всегда есть работа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сейчас стоит задача подготовить комплексы и фермы к зиме. От этого этапа зависит здоровье и продуктивность стада и выполнение всех тех глобальных задач, о которых на неделе говорили в парламенте.
Влада Родовская вместе с проверяющими отправилась к аграриям, чтобы убедиться, насколько этой зимой будет тепло и комфортно тем, кто особо в этом нуждается.
Горячая пора у земледельцев закончилась, но началась у животноводов. Зима – лакмусовая бумажка, которая покажет, как сработали летом.
В хозяйстве «Мирополье» к холодам готовится начали еще в мае. Ведь с поголовьем почти в 6 тысяч нет права на ошибку. На кону здоровье буренок, а значит, и общие объемы молока. Заготовили кормов с запасом, провели ремонт помещений, привели в порядок и земли.
Светлана Лукашевич, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Мирополье»:
Нет такого – подготовка к зимне-стойловому периоду. Круглый год мы готовимся. Начинается уже с весны. У агрономов – надо подкормить, чтобы был корм, чтобы было, чем зимой кормить. А потом начинается заготовка кормов. Самое важное – нужно заготовить вовремя, убрать качественно. Чтобы потом была отдача.
Зимовка – это целая технология, где нет ненужных элементов. Правильный климат и порядок. Но главное – качественный рацион.
Влада Родовская, корреспондент:
Нормально переносят низкие температуры только сытые и упитанные животные. Поэтому, понятное дело, аграрии при подготовке к зиме акцент делают на питании. Помимо основного рациона, дополнительно обеспечивают корма сеном и соломой. Такое питание должно быть в постоянном доступе.
Секрет – в балансе. Свежей травой зимой скот не обеспечишь. Поэтому консервированный корм должен быть насыщен всеми необходимыми элементами и витаминами. Особое меню в снежные месяцы и у телят.
Диана Сиротко, ветеринарный врач сельхозпредприятия «Мирополье»:
Особенно для нас важно – это температурный режим на улице. Потому что, если будет от -5, мы добавляем телятам утром по литру молока.
Корова, как печка, шутят аграрии, холода не боится. Больше вызывает стресс у животного тепло. Но вместе с этим сквозняки и чрезмерная влажность могут вызвать простудные заболевания, а значит, снизится продуктивность. Поэтому здесь за вентиляцией помещений следят особенно тщательно.
Светлана Крук, начальник молочно-товарного комплекса «Центр» сельхозпредприятия «Мирополье»:
Комплекс пока еще новый, ему только будет два года в марте, поэтому проблем меньше, чем на обычных фермах. Вот эти окна, которые служат для воздухообмена, в зимний стойловый период мы их закрываем. Любое животное привыкло к хорошим условиям, потому что мы стараемся, чтобы наши коровки не только работали на молоко, но и на здоровье.
«Мирополье» – хозяйство, где буренки сыты и в тепле. И везде порядок. Но так далеко не везде…
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