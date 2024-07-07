«Народ не разделишь политикой». Иностранные артисты стали участниками гала-концерта в Александрии

Нет лучше защиты, чем любовь к родной земле и вера в ее силу. Такими важными и откликающимися в сердце каждого белоруса словами глава государства приветствовал гостей праздника «Александрия собирает друзей», который прошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В юбилейный год праздник в Александрии значительно расширился. Главную площадь увеличили на целый гектар.

Красиво здесь, все так пестрит красками. Везде люди, они поют песни народные. Очень вдохновляет. Считаю, что это место нужно хотя бы раз в своей жизни посетить.

Спасибо большое Президенту, что сделал такой праздник для простых людей, которые могут прийти отдохнуть, посмотреть на мастеров народных.

Мы приезжаем сюда каждый год уже на протяжении 4-5 лет. С каждым годом все лучше и лучше, хотя кажется: куда еще могло быть лучше. Очень красиво все, интересно, спасибо огромное организаторам представления. Нам очень все нравится, приезжаем всей семьей. Главным событием праздника «Александрия собирает друзей» стал вечерний гала-концерт «Только тут такие звезды».

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

У меня есть песня «Приезжайте к нам в Беларусь», я ее здесь когда-то несколько раз пел. И я всегда, когда ее пою, говорю: вы приезжайте к нам в Беларусь, посмотрите, как мы живем, празднуем, общаемся. И даже те, кто приезжает с «ну-ка, посмотрим, что там», становятся нашими друзьями и, уезжая, говорят: как у вас там здорово, хорошо. Я очень рад, что мы это подтверждаем с каждым таким праздником, с каждым нашим выступлением.