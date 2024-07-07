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«Народ не разделишь политикой». Иностранные артисты стали участниками гала-концерта в Александрии

07 июля 2024 10:54
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Нет лучше защиты, чем любовь к родной земле и вера в ее силу. Такими важными и откликающимися в сердце каждого белоруса словами глава государства приветствовал гостей праздника «Александрия собирает друзей», который прошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В юбилейный год праздник в Александрии значительно расширился. Главную площадь увеличили на целый гектар.

«Народ не разделишь политикой». Иностранные артисты стали участниками гала-концерта в Александрии-1

Красиво здесь, все так пестрит красками. Везде люди, они поют песни народные. Очень вдохновляет. Считаю, что это место нужно хотя бы раз в своей жизни посетить.

«Народ не разделишь политикой». Иностранные артисты стали участниками гала-концерта в Александрии-4

Спасибо большое Президенту, что сделал такой праздник для простых людей, которые могут прийти отдохнуть, посмотреть на мастеров народных.

«Народ не разделишь политикой». Иностранные артисты стали участниками гала-концерта в Александрии-7

Мы приезжаем сюда каждый год уже на протяжении 4-5 лет. С каждым годом все лучше и лучше, хотя кажется: куда еще могло быть лучше. Очень красиво все, интересно, спасибо огромное организаторам представления. Нам очень все нравится, приезжаем всей семьей.

Главным событием праздника «Александрия собирает друзей» стал вечерний гала-концерт «Только тут такие звезды».

«Народ не разделишь политикой». Иностранные артисты стали участниками гала-концерта в Александрии-10

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
У меня есть песня «Приезжайте к нам в Беларусь», я ее здесь когда-то несколько раз пел. И я всегда, когда ее пою, говорю: вы приезжайте к нам в Беларусь, посмотрите, как мы живем, празднуем, общаемся. И даже те, кто приезжает с «ну-ка, посмотрим, что там», становятся нашими друзьями и, уезжая, говорят: как у вас там здорово, хорошо. Я очень рад, что мы это подтверждаем с каждым таким праздником, с каждым нашим выступлением.

«Народ не разделишь политикой». Иностранные артисты стали участниками гала-концерта в Александрии-13

Марина Джундиет, группа DoReDos (Молдова):
Музыка, творчество не имеют ни границ, ни национальностей, она дана нам свыше, чтобы радовать людей, дарить улыбку, самую позитивные эмоции, чтобы люди забывали о всех своих проблемах. Культура – это народное, и народ не разделишь политикой. Неважно, на каком языке песня звучит со сцены, важно только то, что она несет в себе и какие эмоции дарит. Если человек слушает музыку, получает и заряжается самыми добрыми эмоциями, политика не станет никогда между искусством и людьми.

«Народ не разделишь политикой». Иностранные артисты стали участниками гала-концерта в Александрии-16

За 15-летнюю историю народное Купалье в Александрии превратилось в международный фестиваль, не утратив главного: деревенского очарования, простоты и душевности. Сюда приезжают звезды первой величины, но основная задумка Президента (праздника для своих) жива. Просто своих с каждым годом становится все больше.

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# Купалье # общество # Анатолий Ярмоленко

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