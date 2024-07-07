Отделение социальной реабилитации инвалидов открыли в Гродно

По последнему слову техники и для повышения качества жизни. В Гродно открыли обновленное отделение социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Оно разместилось на базе «Соснового бора», который не так давно получил статус социального пансионата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отделении все для комфортного восстановления людей, которые перенесли различные заболевания и операции. Оборудованы помещения для занятий адаптивной физкультурой, кабинет физиотерапии, релаксационная и солевая комнаты, кабинет гидромассажа. Всегда на связи психолог. У посетителей есть возможность участвовать в кружках по интересам. Это способствует социальной адаптации. В обновленном отделении в течение месяца смогут безвозмездно получать реабилитационные услуги одинокие люди с инвалидностью, которые перенесли инсульт. Все это стало возможно благодаря изменениям в законодательстве.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Такие отделения у нас открываются по всей стране уже в связи с принятием закона о правах инвалидов. И в 2023 году работало по всей республике уже шесть таких отделений, а до 2025 года будет открыто еще 10 отделений. Суть этих отделений в том, чтобы предоставить возможности социальной реабилитации для тех, кто в этом нуждается уже после медицинской реабилитации.

В пансионате «Сосновый бор» обслуживаются в том числе ветераны Великой Отечественной войны Клара Алексеевна Доня была фронтовой медсестрой, Евгения Сидоровна Раинчик – бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря.