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Сверяем садовые планы с лунным календарем

07 июля 2024 08:57
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Сверяем садовые планы с лунным календарем-1

6-7 июля Луна в знаке Рака. Неблагоприятное время для посадки растений. Лучше заняться обработкой почвы, борьбой с вредителями и болезнями. Особую опасность для будущего урожая в этот период представляет белокрылка.

В Беларуси возобновится теплая погода.

8-9 июля Луна в знаке Льва. Благоприятное время для посадки листовых овощей, таких как салат, шпинат, укроп, петрушка, а также садовая земляника. Обратите внимание, что эти культуры пересеваются достаточно часто для получения свежей зелени в течение всего сезона. Также, в настоящее время растения нуждаются во влаге и подкормке для формирования высокого урожая.

Сверяем садовые планы с лунным календарем-4

10-11 июля Луна в знаке Девы. Неблагоприятное время для посадки. Рекомендуется заняться прополкой, подготовкой почвы и сбором урожая. Можно обрабатывать сорняки, используя народные методы или гербициды.

Прогноз погоды в Европе на неделю здесь.

12-14 июля Луна в знаке Весов. Нейтральные дни для борьбы с вредителями и благоприятное время для посадки цветов, а также корнеплодов и других овощей, например, моркови. Используйте удобрения для повышения урожайности и следите за возможными грибковыми болезнями.

# Лунный календарь # общество # Ольга Войтенкова

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