Сверяем садовые планы с лунным календарем

6-7 июля Луна в знаке Рака. Неблагоприятное время для посадки растений. Лучше заняться обработкой почвы, борьбой с вредителями и болезнями. Особую опасность для будущего урожая в этот период представляет белокрылка.

В Беларуси возобновится теплая погода.

8-9 июля Луна в знаке Льва. Благоприятное время для посадки листовых овощей, таких как салат, шпинат, укроп, петрушка, а также садовая земляника. Обратите внимание, что эти культуры пересеваются достаточно часто для получения свежей зелени в течение всего сезона. Также, в настоящее время растения нуждаются во влаге и подкормке для формирования высокого урожая.