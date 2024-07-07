Сверяем садовые планы с лунным календарем

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.
6-7 июля Луна в знаке Рака. Неблагоприятное время для посадки растений. Лучше заняться обработкой почвы, борьбой с вредителями и болезнями. Особую опасность для будущего урожая в этот период представляет белокрылка.
В Беларуси возобновится теплая погода.
8-9 июля Луна в знаке Льва. Благоприятное время для посадки листовых овощей, таких как салат, шпинат, укроп, петрушка, а также садовая земляника. Обратите внимание, что эти культуры пересеваются достаточно часто для получения свежей зелени в течение всего сезона. Также, в настоящее время растения нуждаются во влаге и подкормке для формирования высокого урожая.
10-11 июля Луна в знаке Девы. Неблагоприятное время для посадки. Рекомендуется заняться прополкой, подготовкой почвы и сбором урожая. Можно обрабатывать сорняки, используя народные методы или гербициды.
Прогноз погоды в Европе на неделю здесь.
12-14 июля Луна в знаке Весов. Нейтральные дни для борьбы с вредителями и благоприятное время для посадки цветов, а также корнеплодов и других овощей, например, моркови. Используйте удобрения для повышения урожайности и следите за возможными грибковыми болезнями.