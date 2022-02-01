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Что хотел донести Президент на Послании и кто это должен услышать? Анонс программы «Постскриптум»

01 февраля 2022 15:15
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Новости Беларуси. От 75 % до 80 % белорусов планируют прийти на референдум – таковы последние данные социсследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О важности принять участие в плебисците в Послании народу и парламенту говорил глава государства. Аргументы в пользу осознанного выбора от экспертов прозвучат 1 февраля в студии программы «Постскриптум».  

Что хотел донести Президент на Послании и кто это должен услышать? Анонс программы «Постскриптум»-1

Ответственность перед семьей и страной, независимость и будущее развитие государства. Готовы ли белорусы к эволюционным переменам? И почему каждому необходимо выразить свое мнение по поводу поправок в Конституцию?  

Что хотел донести Президент на Послании и кто это должен услышать? Анонс программы «Постскриптум»-4

Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:  
Да, мы готовы идти на референдум, мы готовы проголосовать за ту Конституцию, которую сейчас вынесли на рассмотрение. Еще раз Александр Григорьевич объяснил нам всем четко, понятно, для чего это делается. Он рассказал простым маминым языком, чтобы уже каждый понял.  

Что хотел донести Президент на Послании и кто это должен услышать? Анонс программы «Постскриптум»-7

Каким образом отечественным производителям удалось не только сохранить, но и нарастить экспорт? И все ли европейские политики настолько недальновидны, чтобы отказаться от белорусских товаров?  

Что хотел донести Президент на Послании и кто это должен услышать? Анонс программы «Постскриптум»-10

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Европа для нас окончательно не закрыта. И мы будем, допустим, не с ЕС, а с отдельными европейскими странами.  

Что хотел донести Президент на Послании и кто это должен услышать? Анонс программы «Постскриптум»-13

Юлия Бешанова, СТВ:  
Здравомыслящими.  
– Однозначно. Будем подходить индивидуально к каждой из стран и обозначать свои интересы. И каждая из европейских стран, я убежден, у нее есть свои экономические интересы, связанные с нашей страной.  

Что хотел донести Президент на Послании и кто это должен услышать? Анонс программы «Постскриптум»-16

О чем говорил Президент в своем обращении и какие посылы должны были услышать и понять не только в Беларуси, но и за рубежом?  

Знаковое политическое событие года эксперты анализируют в студии программы «Постскриптум» 1 февраля в 22:00 на телеканале СТВ.  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Юлия Бешанова # Надежда Лазаревич # Сергей Дик # Александр Лукашенко # Фотофакт

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