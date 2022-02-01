Что хотел донести Президент на Послании и кто это должен услышать? Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. От 75 % до 80 % белорусов планируют прийти на референдум – таковы последние данные социсследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О важности принять участие в плебисците в Послании народу и парламенту говорил глава государства. Аргументы в пользу осознанного выбора от экспертов прозвучат 1 февраля в студии программы «Постскриптум».

Ответственность перед семьей и страной, независимость и будущее развитие государства. Готовы ли белорусы к эволюционным переменам? И почему каждому необходимо выразить свое мнение по поводу поправок в Конституцию?

Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:

Да, мы готовы идти на референдум, мы готовы проголосовать за ту Конституцию, которую сейчас вынесли на рассмотрение. Еще раз Александр Григорьевич объяснил нам всем четко, понятно, для чего это делается. Он рассказал простым маминым языком, чтобы уже каждый понял.

Каким образом отечественным производителям удалось не только сохранить, но и нарастить экспорт? И все ли европейские политики настолько недальновидны, чтобы отказаться от белорусских товаров?

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Европа для нас окончательно не закрыта. И мы будем, допустим, не с ЕС, а с отдельными европейскими странами.

Юлия Бешанова, СТВ:

Здравомыслящими.

– Однозначно. Будем подходить индивидуально к каждой из стран и обозначать свои интересы. И каждая из европейских стран, я убежден, у нее есть свои экономические интересы, связанные с нашей страной.