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«Здесь можно подкрепиться перед уроками». Чем сегодня кормят детей в школьных столовых?

01 февраля 2022 15:15
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Новости Беларуси. Правильное меню каждый день. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди подростков в минских школах уделяют большое внимание витаминизированному питанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основу рациона составляют только свежие и натуральные продукты. Это овощные салаты, соки, компоты из ягод и сухофруктов. Питание щадящее. Полностью исключен процесс жарения.  

«Здесь можно подкрепиться перед уроками». Чем сегодня кормят детей в школьных столовых?-1

Алеся Иванова, корреспондент:  
Ни для кого не секрет, что столовая – одно из самых популярных мест среди школьников. Здесь можно подкрепиться перед уроками или перекусить в конце учебного дня. Школьное кафе никогда не пустует. А чем же кормят ребят, сейчас узнаем.  

«Здесь можно подкрепиться перед уроками». Чем сегодня кормят детей в школьных столовых?-4

Рыбная котлета, митболы и куриный шашлык. Питанию в школьной столовой позавидует любой взрослый. Ребята наведываются сюда каждую перемену. Заняты все: от поваров до дежурных.  

«Здесь можно подкрепиться перед уроками». Чем сегодня кормят детей в школьных столовых?-7

Виолетта Рак, ученица гимназии № 50:  
Дежурство проходит весело, очень нам нравится вместе трудиться, помогать школе, накрывать на стол для любимых ребят со школы, одноклассников. Дежурят четыре человека в буфете, четыре – в столовой и два – на вахте.  

Подробности в видеоматериале.  

# Школы в Беларуси # общество # Алеся Иванова # Виолетта Рак # Егор Барташевич # Анастасия Савченко # Лола Пахомова # Надежда Лукашевич # Фотофакт

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