«Здесь можно подкрепиться перед уроками». Чем сегодня кормят детей в школьных столовых?

Новости Беларуси. Правильное меню каждый день. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди подростков в минских школах уделяют большое внимание витаминизированному питанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основу рациона составляют только свежие и натуральные продукты. Это овощные салаты, соки, компоты из ягод и сухофруктов. Питание щадящее. Полностью исключен процесс жарения.

Алеся Иванова, корреспондент:

Ни для кого не секрет, что столовая – одно из самых популярных мест среди школьников. Здесь можно подкрепиться перед уроками или перекусить в конце учебного дня. Школьное кафе никогда не пустует. А чем же кормят ребят, сейчас узнаем.

Рыбная котлета, митболы и куриный шашлык. Питанию в школьной столовой позавидует любой взрослый. Ребята наведываются сюда каждую перемену. Заняты все: от поваров до дежурных.