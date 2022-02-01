Алёна Родовская: «Они действуют хитрее: по нашей земле идут не танки, а ЛГБТ, НКО и сплошное враньё»

Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».
Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».
Алена Родовская:
Когда говорит Президент, главное чувство, возникающее внутри, – это ощущение большой семьи, которая думает о тебе и заботится. Но то и дело я возвращалась к вопросу женщины из зала, которая озвучила мысли многих матерей – может ли случиться так, что наши ребята-срочники будут воевать на чужой территории?
Галина Беляева, заместитель директора средней школы № 34 Могилева:
А маме ведь все равно, 17 ему или как тем, которым бы сегодня было 50. Потому что это ее ребенок. И его гибель – это ее боль, это адская боль. Уважаемый Президент, нас волнует вопрос: может ли случиться так, что наши ребята-срочники будут воевать на чужой территории?
Алена Родовская:
А если завтра начнется война? Что тогда? Мы родились в мирное время, мы не знаем, что такое голод, смерть, весь этот ужас. В последнее время коллективный Запад заставляет жить с мыслью: либо мировая война, либо наклони голову и прими наши условия. Мир разделился на тех, кто готов отдать свою свободу в обмен на их западные ценности, и тех, для кого независимость не пустой звук, а жизнь без нее лишена смысла и цели. Новый мир начался с информационной атаки между этими двумя способами жить. А войны случаются всегда, когда люди забывают о том, как это ужасно. И об этом говорил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Война – это очень плохо, это страшно. Жизнь сегодня совершенно другая, нежели в 1941-м. Тогда же люди были попроще, жили попроще и более-менее одинаково. Не было того комфорта, в котором живем сегодня мы. И не дай бог война, то самое простое, что нам придется сделать, – это повылазить из этого комфорта. Мы не хотим войны, мы навоевались. Наш народ миллионы потерял в прошлых войнах. Мы хотим мирно жить и работать.
Алена Родовская:
Именно сейчас, когда у меня самой двое детей, я еще больнее реагирую на такие слова. Мой сын уже знает, что армия в нашей стране – это всегда про защиту, а не нападение. Их, 13-летних мальчишек, в военно патриотическом клубе «Рысь» учат Родину любить. В них не воспитывают ненависть и агрессию. Им по-отечески говорят: вы – будущие защитники, вы должны защищать свою страну от тех, кто проник в ваш дом, в нашу большую семью – Беларусь. Также по-отечески Александр Лукашенко и ответил той женщине из зала. «Мы никогда не будем источником войны».
Алена Родовская:
В эти минуты он говорил не как политик, а как отец, добавив: «Мои дети никогда прятаться не будут за чужие спины. Если надо – пойдут». Моя семья, ваша семья – это малое государство в большом. У семьи есть своя культура и традиции. Большое государство гордится своими традициями, имеет свой язык, национальный флаг, герб и свое представление о том, кто враг, кто друг. Эта большая семья кормит малую, лечит, дает образование для своих целей, а не для кого-то.
Так что такое быть сильным? А это значит – в любую минуту встать на ее защиту. Большое государство растет из малого, из семьи. В этом мы сильны. Если развалить малое – большое тоже развалится. Хотите крепкого и сильного государства? Защищайте семью и отстаивайте свою правду.
А Великобритания и весь Запад знают, что спровоцировать Беларусь на военные действия можно. И что для этого надо перейти красные линии. Мы защищаем себя, Запад – свои принципы. Там люди жаждут, чтобы началась война. Тревожное время. Но правильное для переосмысления того, что сказал Президент во время послания к белорусскому народу.
Алена Родовская:
Сегодня они действуют хитрее: по нашей земле идут не танки, а ЛГБТ, НКО и сплошное вранье. Самая главная опасность происходящего – одни люди пытаются расчеловечить других. Посмотрите на наших беглых. История пошла по кругу. А война – это всего лишь повод. Наше время обнажило, какие мы есть. Мы не хотим войны. Наши деды и прадеды победили, потому что четко знали: вот – добро, а вот – зло. И сражались они за свои семьи, за свое большое государство, за свою Родину. Они воевали, чтобы мы с вами родились и были живы. И пришла уже наша очередь защищать наших потомков.
Хорошо любить Родину, когда все хорошо, когда в нее никто не стреляет. Но если быть войне, скажу так, я буду гордиться своим сыном, когда он встанет на защиту своей родины, своей семьи, и я буду ждать его домой.