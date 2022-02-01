Алёна Родовская: «Они действуют хитрее: по нашей земле идут не танки, а ЛГБТ, НКО и сплошное враньё»

Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».

Алена Родовская:

Когда говорит Президент, главное чувство, возникающее внутри, – это ощущение большой семьи, которая думает о тебе и заботится. Но то и дело я возвращалась к вопросу женщины из зала, которая озвучила мысли многих матерей – может ли случиться так, что наши ребята-срочники будут воевать на чужой территории?

Галина Беляева, заместитель директора средней школы № 34 Могилева:

А маме ведь все равно, 17 ему или как тем, которым бы сегодня было 50. Потому что это ее ребенок. И его гибель – это ее боль, это адская боль. Уважаемый Президент, нас волнует вопрос: может ли случиться так, что наши ребята-срочники будут воевать на чужой территории? Алена Родовская:

А если завтра начнется война? Что тогда? Мы родились в мирное время, мы не знаем, что такое голод, смерть, весь этот ужас. В последнее время коллективный Запад заставляет жить с мыслью: либо мировая война, либо наклони голову и прими наши условия. Мир разделился на тех, кто готов отдать свою свободу в обмен на их западные ценности, и тех, для кого независимость не пустой звук, а жизнь без нее лишена смысла и цели. Новый мир начался с информационной атаки между этими двумя способами жить. А войны случаются всегда, когда люди забывают о том, как это ужасно. И об этом говорил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Война – это очень плохо, это страшно. Жизнь сегодня совершенно другая, нежели в 1941-м. Тогда же люди были попроще, жили попроще и более-менее одинаково. Не было того комфорта, в котором живем сегодня мы. И не дай бог война, то самое простое, что нам придется сделать, – это повылазить из этого комфорта. Мы не хотим войны, мы навоевались. Наш народ миллионы потерял в прошлых войнах. Мы хотим мирно жить и работать. Алена Родовская:

Именно сейчас, когда у меня самой двое детей, я еще больнее реагирую на такие слова. Мой сын уже знает, что армия в нашей стране – это всегда про защиту, а не нападение. Их, 13-летних мальчишек, в военно патриотическом клубе «Рысь» учат Родину любить. В них не воспитывают ненависть и агрессию. Им по-отечески говорят: вы – будущие защитники, вы должны защищать свою страну от тех, кто проник в ваш дом, в нашу большую семью – Беларусь. Также по-отечески Александр Лукашенко и ответил той женщине из зала. «Мы никогда не будем источником войны».

Алена Родовская:

В эти минуты он говорил не как политик, а как отец, добавив: «Мои дети никогда прятаться не будут за чужие спины. Если надо – пойдут». Моя семья, ваша семья – это малое государство в большом. У семьи есть своя культура и традиции. Большое государство гордится своими традициями, имеет свой язык, национальный флаг, герб и свое представление о том, кто враг, кто друг. Эта большая семья кормит малую, лечит, дает образование для своих целей, а не для кого-то. Так что такое быть сильным? А это значит – в любую минуту встать на ее защиту. Большое государство растет из малого, из семьи. В этом мы сильны. Если развалить малое – большое тоже развалится. Хотите крепкого и сильного государства? Защищайте семью и отстаивайте свою правду. А Великобритания и весь Запад знают, что спровоцировать Беларусь на военные действия можно. И что для этого надо перейти красные линии. Мы защищаем себя, Запад – свои принципы. Там люди жаждут, чтобы началась война. Тревожное время. Но правильное для переосмысления того, что сказал Президент во время послания к белорусскому народу.