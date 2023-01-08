«Нанесла несколько ударов ножом своей двухлетней дочери». В 2022-м в Беларуси погибло 112 детей

Новости Беларуси. В 2022 году в Беларуси погибли 112 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чаще всего их жизни уносили пожары, водоемы, суициды и ДТП. Специалисты отмечают, что трагедии, как правило, происходят по вине взрослых. Выжила только пятилетняя Даша. Почему трое детей жили в таких опасных условиях, разбирается прокуратура.

Когда родители не могут или не хотят выполнять свои прямые обязанности, а это в первую очередь обеспечение безопасности детей, встает вопрос об эффективной работе социальных служб. А ведь проблемой семейного неблагополучия занимается целая система. И есть случаи, когда трагедии происходят из-за формального подхода. Речь о детских суицидах и даже об убийствах родителями собственных детей.

Елена Яскевич, прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:

В декабре прошлого года возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Гродненской области, которая, находясь по месту жительства, в присутствии своего малолетнего сына нанесла несколько ударов ножом своей двухлетней дочери. От полученных телесных повреждений ребенок скончался. А прокурорская проверка показала, что женщина страдала психическим расстройством и нуждалась в диспансерном наблюдении.

Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:

Хочу отметить, что особенно подвержены опасности гибели дети в возрасте четырех-семи лет. И поэтому нуждаются такие дети в особом родительском и государственном контроле. Чужих детей не бывает, поэтому очень важно неравнодушие и участие в жизни деток, особенно воспитывающихся в неблагополучных семьях, со стороны соседей, родственников, знакомых. Нашим людям свойственна добросердечность и забота о ближнем. И это очень часто спасает жизнь ребенку. Мать себя виноватой не считает. Шестилетняя девочка утонула в карьере, пока мама готовила ей еду.

В Мозыре двухлетняя девочка погибла после падения из окна седьмого этажа. Ребенок был без присмотра взрослых.

В Минске 12-летний мальчик скончался в реанимации, после того как на него рухнули футбольные ворота. Они не были должным образом закреплены.