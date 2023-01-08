Мать себя виноватой не считает. Шестилетняя девочка утонула в карьере, пока мама готовила ей еду

Новости Беларуси. В 2022 году в Беларуси погибли 112 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чаще всего их жизни уносили пожары, водоемы, суициды и ДТП. Специалисты отмечают, что трагедии, как правило, происходят по вине взрослых. «Нанесла несколько ударов ножом своей двухлетней дочери». В 2022-м в Беларуси погибло 112 детей. Подробнее.

Бирюзовая вода знаменитых красносельских меловых карьеров – это то, что видела Саша в последний момент своей маленькой жизни. Девочка каким-то образом в свои шесть лет оказалась без родителей на водоеме за километр от дома. Что произошло дальше – знает, пожалуй, лишь коварный карьер. Ребенка в воде заметил прохожий, но было уже поздно… Уже потом выяснилось, что условия жизни девочки были не самые благополучные.

На стене портрет погибшей дочери и ее первая грамота за третье место в районном соревновании по шахматам. Мама говорит, что до сих пор не оправилась от трагедии. Обвиняет всех вокруг. Но себя виноватой не считает.

Я говорю, вот буквально отвернулась приготовить ей поесть, она попросила. И все, я ее потеряла из виду. Так она целый день была в этой беседке, они играли, гуляли, бесились, как дети. Она никогда никуда не ходила одна.

В семье слабость – горячительные напитки. По мнению прокуратуры, государственные органы вовремя не приняли меры, чтобы не допустить трагедии. Ведь здесь дети с 2016 года не раз признавались находящимися в социально-опасном положении. Но два года назад этот статус с них было снят. Выжила только пятилетняя Даша. Почему трое детей жили в таких опасных условиях, разбирается прокуратура.

Дмитрий Мельников, старший помощник прокурора Гродненской области по надзору за исполнением законодательства о профилактике правонарушений:

Дома регулярно происходили застолья, пребывали лица, ведущие асоциальный образ жизни. Мама должного внимания ребенку не уделяла. Имелись предпосылки для безнадзорного нахождения малолетних детей в ночное время без сопровождения взрослых. Отец малолетних состоял на учете у нарколога. Однако с 2020 года его не посещал. В день гибели дочери находился в состоянии алкогольного опьянения.

В этот раз супруги уже задумались над своим поведением, правда, цена такого осознания оказалась слишком высока – жизнь их маленькой Саши.