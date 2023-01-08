Выжила только пятилетняя Даша. Почему трое детей жили в таких опасных условиях, разбирается прокуратура

Новости Беларуси. Рождество – это время проявить заботу и внимание к тем, кто в этом особо нуждается. Конечно, в первую очередь речь идет о наших детях, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Мы стремимся дать им самое лучшее и оградить от трудностей и опасностей. Прилагаем для этого максимум усилий как в семье, так и на государственном уровне. Но не всегда успеваем предотвратить беду.

В 2022 году в Беларуси погибло 112 детей. Чаще всего их жизни уносили пожары, водоемы, суициды и ДТП. Специалисты отмечают, что трагедии, как правило, происходят по вине взрослых. Можно ли предотвратить беду, в этой сложной теме разбиралась Александра Качан. Прошло уже три месяца, но жильцы этой многоэтажки хорошо помнят тот день. Не слышали криков, не видели и бушующего пламени. Но едкий запах был сигналом приближающейся беды.

Надежда Некрашевич:

Я сидела в квартире и слышу запах. Вышла в коридор, думала что-то у меня горит. Открываю дверь, а отсюда как… Невозможно было, ничего не видно – дым хлынул. «Нанесла несколько ударов ножом своей двухлетней дочери». В 2022-м в Беларуси погибло 112 детей. Подробнее.

В квартире в тот вечер находилось пять человек. Родители и трое маленьких детей. В этот день взрослые отмечали мамин праздник. Хозяйка успела встретить свой 37-й день рождения. Но как? После бурных застольных возлияний, а они в этой семье были обычным делом, родители уже спали. Малыши остались без контроля и запретов. Вместо игрушки – зажигалка. И последствия необратимы. Надежда Некрашевич:

Когда уже все стихло, уже можно было выходить. Уже людей было полно. И лежала женщина, Катя, на улице. Прямо голая, ее спасали. Сердце заводили там, скорые стояли. А детей вынесли сразу, реанимация приехала.

Старшая так и не успела порадовать родителей своей первой оценкой – во втором классе их еще не ставят. А младший так и не передал зубной фее свой первый выпавший молочный зуб. Они погибли вместе с мамой. Редких гостей в этой квартире теперь встречают только застывшие на фото детские улыбки. Мать себя виноватой не считает. Шестилетняя девочка утонула в карьере, пока мама готовила ей еду.

Александра Качан, корреспондент:

В этом детском саду семью, в которой произошла трагедия, знают хорошо. Здесь на детской кухне работала мама, сюда же ходили двое младших детей. Да и работники учреждения образования были частыми гостями в доме у семьи. К сожалению, контролировать быт детей воспитателям приходилось еще и дома.

Сегодня в этой истории много «почему?» и не меньше «зачем?» И даже отыскав ответы, к жизни малышей уже не вернешь. А ведь тревожные звоночки были. Но на них в нужный момент никто не обратил внимания. Задуматься ответственных заставит уже Генпрокуратура. В конце прошлого года надзорное ведомство инициировало проверки условий проживания семей зоны риска.

Наталья Ленартович, старший помощник прокурора Борисовского района:

Государственными органами ненадлежащим образом изучалось материальное положение семьи, которая находилась в затруднительном положении. В ходе проверки нарекания имелись ко всем государственным и заинтересованным органам. В связи с чем прокуратурой Минской области по результатам проверки было внесено представление об устранении нарушений законодательства в Минской областной исполнительный комитет. В результате чего ряд руководителей, должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Из троих детей выжить в этой истории удалось только пятилетней Даше. С ней встретиться мы не смогли – малышка не без помощи добрых людей пытается справиться с тяжелым психологическим шоком.

Наталья Гринь, директор социально-педагогического центра Борисовского района:

Девочка Даша, которая осталась в живых, сейчас передана в приемную семью, окружена вниманием, окружена заботой и любовью. В данной семье ничто не напоминает ей о трагедии, которую она пережила. Ей оказывается психологическая помощь, педагогическая помощь. С папой также работают все структуры, но о каких-то прогнозах говорить еще рано.