НАН Беларуси продемонстрировала потенциал микробиологии на выставке «Моя Беларусь»

Мир невидимых глазу организмов. На масштабной выставке «Моя Беларусь» открылась уникальная локация Национальной академии наук. Посетители всех возрастов узнали, как бактерии и вирусы влияют на нашу жизнь и почему микробиология – наука будущего, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые и специалисты доступно рассказывали о невидимом, но невероятно важном мире микроорганизмов. Они простым языком объясняли сложные процессы, происходящие в почве, воде и даже внутри человеческого организма. На стендах были представлены образцы бактерий, грибов и вирусов, информация об их роли в природе и жизни человека. Особое внимание уделили полезным микроорганизмам, которые находят применение в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и медицине.

Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси: Мы всегда ратуем за то, чтобы язык был максимально доступным. Упрощение должно быть очень аккуратное, безусловно, потому что упрощать науку совсем до простецких – это плохо. Это нивелирует знания о науке. Но с другой стороны, очень хочется говорить интересно. И мы всегда подбираем лекторов, которые очень сильно горят своим делом. Это люди, которые хотят рассказывать о науке. Это самое главное. Не только какой-то доступный язык, но и заинтересованность личная, желание продвинуть науку в массы.

Дмитрий Грищенко:

Про грибы сейчас рассказывают достаточно интересно. Люблю историю. Как раз сейчас были исторические познания. Все очень хорошо, все очень интересно.

Выставка «Моя Беларусь» демонстрирует все, чем мы по праву можем гордиться. Убедиться в этом лично можно до 23 февраля.