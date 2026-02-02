На базе учебного центра внутренних войск отряд спецназначения «Смерч» отрабатывает практику

На базе учебного центра внутренних войск – занятия по боевой подготовке. Добровольческий отряд спецназначения «Смерч» отрабатывает практику, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе – военнообязанные, прошедшие службу в спецназе. Инструкторы войсковой части 3214 ведут тренировки. Оружие. Первая помощь в боевых условиях. Управление ударными беспилотниками. Навыки закрепляются, появляются новые.

Программа расписана на год вперед. Цель – поддержание высокого уровня резерва. В случае угрозы именно эти бойцы пополнят спецподразделения «Смерч» и «Честь». Сборы добровольные. Но участников всегда много, а это лучший показатель мотивации и ответственности граждан за безопасность родной страны.