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На базе учебного центра внутренних войск отряд спецназначения «Смерч» отрабатывает практику

02 февраля 2026 05:49
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На базе учебного центра внутренних войск – занятия по боевой подготовке. Добровольческий отряд спецназначения «Смерч» отрабатывает практику, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе учебного центра внутренних войск отряд спецназначения «Смерч» отрабатывает практику-2

В составе – военнообязанные, прошедшие службу в спецназе. Инструкторы войсковой части 3214 ведут тренировки. Оружие. Первая помощь в боевых условиях. Управление ударными беспилотниками. Навыки закрепляются, появляются новые.

Программа расписана на год вперед. Цель – поддержание высокого уровня резерва. В случае угрозы именно эти бойцы пополнят спецподразделения «Смерч» и «Честь». Сборы добровольные. Но участников всегда много, а это лучший показатель мотивации и ответственности граждан за безопасность родной страны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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