В Минске засыпали часть необорудованных горок – число травм снизилось

Не только в мороз, но и в любую непогоду на посту – коммунальщики. Их труд поистине направлен на благо людей. Так, в столице работники ЖКХ засыпали часть несанкционированных горок. В результате число травм существенно сократилось: если раньше медики принимали до 31 человека в сутки, то сейчас – не более 5, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам медиков, чаще всего пострадавшие катались в необорудованных местах и пренебрегали элементарными правилами безопасности. Среди наиболее распространенных диагнозов у любителей катания на тюбингах – черепно‑мозговые травмы, переломы конечностей и позвоночника.

Павел Ванькович, врач травматолог-ортопед, старший преподаватель кафедры травматологии и ортопедии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ:

Травма тюбингов, так называемых ватрушек, является самой распространенной, самой опасной с точки зрения травматологии. Ведь движение ватрушек можно представить как движение быстрого снаряда, который не имеет ни руля, ни тормозов. И по разным данным, скорость тюбинга может достигать более 60 километров.

В чем его опасность заключается? В том, что там нет тормозов, мы не можем ни затормозить, ни увернуться. И тем самым он может разворачивать на 360 градусов, если же трасса не специально оборудована, нет инструктажа, нет скорой помощи рядом, тех, кто может оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, тюбинг можно перевернуться. Частой травмой является падение назад.

В столице организовано более 30 горок для катания на тюбингах и около 15 лыжных трасс. Это безопасные места, где родители могут проводить время с детьми. Объекты для зимних видов спорта будут функционировать до тех пор, пока сохраняется морозная погода. За их состоянием следят администрации районов города.