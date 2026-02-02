Деятельность Молодёжного совета при Палате представителей обсудили на заседании в Минске

Законотворчество, международная межпарламентская деятельность и работа с избирателями: приносить конкретную пользу своей деятельностью готовы активисты Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активное участие нового поколения в реализации программы социально-экономического развития обсудили в ходе выездного заседания на базе филиала «Транзистор» предприятия «Интеграл». В 2026 году планируется разработать около 40 законопроектов, в том числе важные документы в сферах здравоохранения и экологии.

Данила Полянский, заместитель председателя Постоянной комиссии по международному сотрудничеству Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси: Молодежный совет при Палате представителей наращивает обороты. Мы всегда готовы помогать Палате представителей, депутатскому корпусу и быть всегда рядом с ними.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: При Палате представителей образован Молодежный совет. Практически год он работает. И, конечно же, это молодежное образование должно тоже заниматься конкретными делами. И как не здесь изучать именно на этом серьезном знаменитом предприятии «Интеграл», как конкретно надо работать. Это яркий пример реализации той политики, с которой пришел наш молодой Президент и начал восстанавливать, строить и создавать будущее современной Беларуси.

Холдинг «Интеграл» славится значительными успехами в поддержке молодых специалистов и развитии социальной сферы. Предприятие признано самым «молодежным» в отрасли: каждый третий сотрудник здесь не старше 31 года. Подготовка кадров начинается со школьной скамьи. Действуют шесть филиалов университетских кафедр.

Ольга Солдатенко, заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»:

Холдинг «Интеграл» является самым молодежным предприятием в отрасли промышленности, потому что 36 % работающих на нашем предприятии – это молодежь до 31 года. Средний возраст работающих на «Интеграле» составляет 40 лет. Конечно, это политика, проводимая за последние, наверное, пять, а может, и более лет, чтобы состав нашего коллектива молодился. Мы тесно сотрудничаем с базовыми колледжами, с университетами, поэтому ежегодно мы набирали около 250-300 молодых сотрудников на наше предприятие.

Молодые кадры – драйвер инноваций. Сегодня стратегия холдинга неразрывно связана с государственной программой развития микроэлектроники до 2030 года. Впереди масштабные инвестиционные проекты и освоение субмикронных технологий.