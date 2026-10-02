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Новости по тегу #Выставки в Беларуси и мире

Новые горизонты партнерства! Беларусь и Кыргызстан обсуждают создание совместных предприятий
02 октября 2026 08:12

Новые горизонты партнерства! Беларусь и Кыргызстан обсуждают создание совместных предприятий

Более 570 компаний из 12 стран представят достижения на сельскохозяйственной выставке «Белагро-2026»
02 июня 2026 07:46

Более 570 компаний из 12 стран представят достижения на сельскохозяйственной выставке «Белагро-2026»

Международная выставка Auto China 2026 распахнула двери в Пекине
27 апреля 2026 07:11

Международная выставка Auto China 2026 распахнула двери в Пекине

Белорусские предприятия представили свою продукцию на международной выставке в Ташкенте
20 апреля 2026 13:53

Белорусские предприятия представили свою продукцию на международной выставке в Ташкенте

НАН Беларуси продемонстрировала потенциал микробиологии на выставке «Моя Беларусь»
02 февраля 2026 06:39

НАН Беларуси продемонстрировала потенциал микробиологии на выставке «Моя Беларусь»

Белорусская продукция представлена на международной выставке в ОАЭ
27 января 2026 05:56

Белорусская продукция представлена на международной выставке в ОАЭ

Международная выставка импорта! Белорусские товары будут широко представлены в Шанхае
05 ноября 2025 06:07

Международная выставка импорта! Белорусские товары будут широко представлены в Шанхае

Дельта-роботы, новые сорта растений и продукция с пометкой ЭКО – чем удивляет «Белагро-2025»
03 июня 2025 13:59

Дельта-роботы, новые сорта растений и продукция с пометкой ЭКО – чем удивляет «Белагро-2025»

В Минске торжественно дали старт агропромышленной выставке «Белагро-2025»
03 июня 2025 11:01

В Минске торжественно дали старт агропромышленной выставке «Белагро-2025»

Главная агропромышленная выставка «Белагро» открывается в Минске
03 июня 2025 07:02

Главная агропромышленная выставка «Белагро» открывается в Минске

«Белагро-2025» – главная агропромышленная выставка начнёт работу 3 июня
02 июня 2025 14:04

«Белагро-2025» – главная агропромышленная выставка начнёт работу 3 июня

Более 20 стран примут участие в форуме «Белагро-2025»
30 мая 2025 17:08

Более 20 стран примут участие в форуме «Белагро-2025»