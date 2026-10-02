Новости по тегу #Выставки в Беларуси и мире

По итогам 2025 года взаимный товарооборот между странами превысил 200 миллионов долларов. К 2030 году стороны планируют выйти на сумму в полмиллиарда.
В этом году крупнейший агропромышленный форум проходит в минском «Белэкспо»: площадь экспозиции – свыше 42 тысяч квадратных метров.
На одной площадке – почти полторы тысячи новейших автомобилей, многие из которых публике представлены впервые.
Беларусь демонстрирует свои лучшие разработки на данном международном форуме с 2021 года. На этот раз общая площадь отечественной экспозиции составляет более 100 квадратных метров.
Посетители всех возрастов узнали, как бактерии и вирусы влияют на нашу жизнь и почему микробиология – наука будущего.
Крупнейшее событие в сфере пищевой промышленности объединило свыше 8,5 тысячи участников из 190 стран.
5 ноября свою продукцию презентуют десятки наших предприятий.
На площади 39 тысяч квадратных метров главные тренды АПК, которые представили как отечественные, так и зарубежные предприятия.
Аграрный форум традиционно становится не только площадкой для демонстрации достижений, но и уникальной возможностью обменяться опытом, наладить новые деловые контакты и укрепить существующие связи. Он продлится по 7 июня.
Международная специализированная выставка – это не только деловая программа, а еще яркий, запоминающийся праздник для всех посетителей. На сценической площадке выступят лучшие творческие коллективы страны, пройдут показательные выступления спортсменов.
Аграрный форум «Белагро» продлится с 3 по 7 июня. В рамках выставки запланированы разнообразные мероприятия: семинары, круглые столы и презентации, на которых эксперты расскажут о современных трендах и перспективах развития агросектора.
35-й форум обещает стать самым масштабным и ярким за всю историю Беларуси.
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