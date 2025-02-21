«Нам важно сохранить свою культуру» – Ирина Акулович о творческом вечере в Купаловском театре в День родного языка

21 февраля в Беларуси отмечается День родного языка. И знаете, вот ученые утверждают, что именно женщины являются главными хранительницами культуры, обычаев и самого языка. Именно они не только хранят, но и передают детям, внукам эти важнейшие знания. Причем не только дома, в семье, но и в обществе. И вот еще одна традиция: по инициативе Белорусского союза женщин со сцены Купаловского театра в Минске сегодня вновь прозвучат отрывки из произведений классиков на белорусском языке. Об этом и не только мы поговорили с гостьей.

Ирина Акулович, член правления Белорусского союза женщин, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Мы все с вами прекрасно знаем и понимаем, что в языке есть история, культура, традиции, есть народ. Если мы забудем о языке, языка не будет, нации не будет, не будет народа. Поэтому важный день для всех. Два языка у нас. В мире же больше 7 000 языков. И данные меняются. 7 150 были данные, но около 50 % населения Земли говорит всего на 40 языках. В общем-то, традиции, культура, получается, исчезают. Это очень важно – сохранить свое, сохранить родное. Нам важно это. Два государственных языка – белорусский и русский язык. И для нас важно сохранить свою культуру, еще раз повторю, свой язык. Каждый для этого делает, что может. Например, моя дочь периодически предлагает дома поговорить на белорусском языке.

Александр Меженный, ведущий:

Что касается этой акции в Купаловском театре, что будет происходить?

Ирина Акулович:

Вы знаете, в 2023 году первый раз в Купаловском театре состоялся такой творческий вечер, творчая імпрэза, вельмі прыгожая, цікавая. Это было связано не с Днем белорусского языка, это было в преддверии Дня защиты детей, 31 мая. Тогда Белорусский союз женщин совместно с Купаловским театром и нашим издательством «Народная асвета» ладили такую творчую імпрэзу, читали Коласа и Купалу. И мы поняли, что отклик очень серьезный это вызвало, решили, что такие акции быть должны. Вот поэтому сегодня в Купаловском театре (инициировано Белорусским союзом женщин) состоится такой творческий вечер. В прошлом году он был первый раз посвящен Дню белорусского языка. Это было очень интересное событие. Мы читали стихи на белорусском языке.

В этом году мероприятие собирает людей со всей Беларуси. Это не только Союз женщин. Приезжают представители всех регионов. Это будут не только стихии, это будут и танцевальные номера, будут инструментальные номера, будет оркестр народных инструментов нашей Белорусской академии музыки. Поэтому мы думаем, что это будет очень интересный, очень трогательный вечер.