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Лукашенко о подготовке техники к посевной: поставить жёстко вопрос, чтобы трактора были в порядке

21 февраля 2025 09:06
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На линейке готовности должна быть техника. Вопрос нужно поставить жестко, чтобы трактора и автомобильный транспорт были в порядке. Такое требование озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выездного семинара по сельскохозяйственной тематике, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко в пятницу, 21 февраля, отправился в Смолевичский район Минской области. На повестке вопросы зимовки скота и подготовки сельскохозяйственных предприятий к весенним полевым работам.

Лукашенко о подготовке техники к посевной: поставить жёстко вопрос, чтобы трактора были в порядке-1

Фото: president.gov.by

Говоря о предстоящей посевной, Президент отметил, что сельхозпредприятия прежде всего на линейку готовности должны поставить почвообрабатывающую технику. Она будет готова непосредственно к весенним работам, но уже сейчас нужно дать оценку, как продвигается подготовка и обстоят дела.

# Александр Лукашенко # общество

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