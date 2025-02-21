Лукашенко о подготовке техники к посевной: поставить жёстко вопрос, чтобы трактора были в порядке

На линейке готовности должна быть техника. Вопрос нужно поставить жестко, чтобы трактора и автомобильный транспорт были в порядке. Такое требование озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выездного семинара по сельскохозяйственной тематике, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко в пятницу, 21 февраля, отправился в Смолевичский район Минской области. На повестке вопросы зимовки скота и подготовки сельскохозяйственных предприятий к весенним полевым работам.