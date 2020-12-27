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В Верхнем городе ежедневно устраивают театрализованное шоу. Посмотрите, как поздравляют с Новым годом минчан

27 декабря 2020 16:23
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Новости Беларуси. «Новогодняя карусель, или Тайны афишной тумбы» – минчан приглашают на театрализованное представление в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верхнем городе ежедневно устраивают театрализованное шоу. Посмотрите, как поздравляют с Новым годом минчан-1

На сцене артисты цирка и балета, и, конечно, главные зимние персонажи, Дед Мороз и Снегурочка, поздравят зрителей с наступающим Новым годом. Премьера шоу состоялась 26 декабря. Самые яркие моменты в своем Telegram-канале опубликовал Мингорисполком.

В Верхнем городе ежедневно устраивают театрализованное шоу. Посмотрите, как поздравляют с Новым годом минчан-4

Представление проходит ежедневно до 2 января – в пять и восемь вечера.

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# Новый год # общество # Фотофакт

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