Нам с вами досталось великое духовное наследие: Президент Беларуси во время церемонии вручения госнаград

Новости Беларуси. Важно ценить, уважать и благодарить людей, которые продолжают дело сохранения и создания духовного наследия Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 января на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» и спецпремий Президента. Она прошла во Дворце Республики и собрала белорусов, которые внесли особый вклад в развитие страны. Как и прежде, среди лауреатов люди самых разных профессий: артисты и музыканты, историки и врачи, священнослужители и спортсмены.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Премией за духовное возрождение сегодня лауреатов наградили за активную деятельность в гуманитарной сфере по итогам уже прошедшего 2017. Впрочем, в нынешнем 2018 награжденные обещают продолжать реализовывать новые проекты, искать иные формы работы. А, собственно, премии потратить на развитие деятельности. В РНПЦ онкологии и медрадиологии на развитие центра, скорее всего – на новое оборудование. Премию «За духовное возрождение» коллектив получил еще и за трехтомник «Руководство по онкологии» с реальными историями из врачебной практики. В СНГ таких больше нет.

В Центре хорошо знают: победить серьезную болезнь гораздо легче, когда персонал способен сопереживать, любить и уважать своих пациентов. Когда есть контакт между больным и лечащим врачом, тогда надежда на выздоровление крепнет. К сожалению, число пациентов с этим диагнозом растет во всем мире. Беларусь не исключение: каждый год 50 тысяч новых случаев. К счастью, уровень оказания медицинской помощи онкобольным у нас на высочайшем, европейском уровне.

Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова:

Я работаю в такой отрасли медицины, где без любви к людям, без уважения, без веры невозможно работать. У нас не будет никакого результата. Именно в этом ключе мы о должны воспитывать молодежь. В зале Дворца Республики многолюдно: приглашенные гости, представители трудовых коллективов (награды получают в том числе и за коллективный труд). Сегодня чествуют не только лауреатов премии «За духовное возрождение», но и обладателей 10 спецпремий Президента деятелям культуры и искусства. А также тех, кто в 2017 покорил «Белорусский спортивный Олимп».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам с вами досталось великое духовное наследие. Оно – в примере праведной жизни белорусских святых, в великих творениях рожденных на нашей земле поэтов, художников, музыкантов, зодчих. Оно – в духовном подвиге народа, который сберег веру, сохранил любовь к Родине, уважение к своей истории, культуре, несмотря на неимоверные испытания грозных военных времен и социальные потрясения. Президент Беларуси: «Надо научить детей пользоваться интернетом» Белорусский союз женщин. Благотворительные акации, охрана семьи, материнства, детства – обо всех проектах и не расскажешь. Все новые и новые формы работы. Марианна Щеткина уверена: самое главное для организации, которую она возглавляет, – практика конкретных дел. Одно из актуальных сейчас для союза направлений – женское предпринимательство, а еще развитие малых населенных пунктов.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

У каждой женщины есть свои цели, и хочется, чтобы каждая из них реализовала свою цель. Кто-то хочет быть многодетной мамой, кто-то хочет успехов в карьере, кто-то хочет путешествовать. Вы знаете, каждый человек имеет право на счастье. Наша цель как раз в том, чтобы содействовать. Содействовать и помочь женщинам.

За духовное возрождение. За воссоздание национального наследия. Над факсимильным изданием Франциска Скорины долго и скрупулезно работал коллектив Национальной библиотеки. В мире сохранилось чуть более 500 фрагментов, напечатанных нашим земляком. Собирали по крупицам по разным странам. Итог уместился в 20 томов.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Тое, што згубілася, яго неабходна ўзнавіць. Неабходна ўзнавіць каб моцна стаяць. Гаворка ідзе не толькі аб тым, каб знайсці тую ці іншую кнігу, карціну. Гэта вось такія зярняткі, якія – адказы на пытанні: “Хто мы ёсць? На чыіх плячах мы стаім? Чым мы можам ганарыцца, павінны ганарыцца? На чым мы можам будаваць сапраўды шчаслівую, незалежную, сучасную суверэнную дзяржаву?”

Свою награду протоиерей Виктор Перегудов (настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в поселке Ивенец) получил за помощь. Ту самую, в которой так нуждаются и дети-инвалиды, и малообеспеченные семьи. Да и мало ли кто еще. Батюшка в ней никому не откажет, давно наладил ее оказание в своем приходе.

Виктор Перегудов, настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в городском поселке Ивенец (Минская область):

Наша праца накіравана менавіта на духоўную апеку дзетак з абмежаванасцямі. Менавіта тая галіна духоўная. Таму што чалавек мае тры складніка: цялесны, духоўны і душэўны. Вось галіна духоўная – гэта наша тэма, царква традыцыйна працуе на працягу ўжо не аднаго стагоддзя. Мы маем пэўны вопыт. Быў перарваны, але цяпер мы адраджаем. У нас набытак вельмі вялікі.

Традиции мусульман Беларуси. Их духовные ценности сохраняет и приумножает Муфтий Абу-Бекир Шабанович. Он также сегодня в числе награжденных.