«Это то, что ты представляешь». Виолетта Скворцова получила премию Президента

Новости Беларуси. В жизни Виолетты Скворцовой наверняка будет еще много олимпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионка Европы 2017 года среди юниоров, рекордсменка Беларуси, она теперь известна еще и своей активной гражданской позицией, своим отношением к нашим государственным символам. Дело в том, что на церемонии награждения чемпионата Европы девушка покинула пьедестал, когда вместо белорусского заиграл гимн чужой для нее страны. И это несмотря на угрозу санкций! Видеоролик этого поступка в интернете собрал более 8 миллионов просмотров и 17 тысяч комментариев.