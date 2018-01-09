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«Это то, что ты представляешь». Виолетта Скворцова получила премию Президента

09 января 2018 20:13
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Новости Беларуси. В жизни Виолетты Скворцовой наверняка будет еще много олимпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виолетта Скворцова: «Хоть это и гимн чужой страны – мне ж не бегать, размахивая руками по стадиону, и говорить: «Стоп, отключите»

Чемпионка Европы 2017 года среди юниоров, рекордсменка Беларуси, она теперь известна еще и своей активной гражданской позицией, своим отношением к нашим государственным символам. Дело в том, что на церемонии награждения чемпионата Европы девушка покинула пьедестал, когда вместо белорусского заиграл гимн чужой для нее страны. И это несмотря на угрозу санкций! Видеоролик этого поступка в интернете собрал более 8 миллионов просмотров и 17 тысяч комментариев.

«Это то, что ты представляешь». Виолетта Скворцова получила премию Президента-1

Виолетта Скворцова, член национальной команды Беларуси по легкой атлетике:
Для спортсмена эти символы на соревнованиях имеют отдельное значение. То есть это то, за что ты соревнуешься, то, что ты представляешь. Ты представляешь свою страну, своих людей. Естественно, эти символы важны для спортсменов.

Больше о церемонии можно узнать здесь.

# Фотофакт # Госнаграды # Виолетта Скворцова

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