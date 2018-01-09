Экономить 30 % электроэнергии: зачем и где будут модернизировать фонари на минских проспектах
Новости Беларуси. Ярче, экономнее и красивее. Модернизацию фонарей на главных проспектах столицы в 2018 году продолжат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Больше всего обновят участок на Победителей от улицы Мельникайте до Немиги с заменой опор и устройством новых сетей.
Некоторые фонари на Независимости горят уже больше 60 лет. Заменят примерно 80 кронштейнов, а опор – в 10 раз больше. Модернизация будет продолжаться до конца года. Есть и экономический эффект.
Олег Глушенков, главный инженер УП «Мингорсвет»:
В ночной режим будут переходить путем диммирования. Это позволит экономить порядка 30 % электроэнергии на данном участке магистрали.