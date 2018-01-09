Экономить 30 % электроэнергии: зачем и где будут модернизировать фонари на минских проспектах

Новости Беларуси. Ярче, экономнее и красивее. Модернизацию фонарей на главных проспектах столицы в 2018 году продолжат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больше всего обновят участок на Победителей от улицы Мельникайте до Немиги с заменой опор и устройством новых сетей.