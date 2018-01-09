Президент Беларуси: «Надо научить детей пользоваться интернетом»

Кто из вас может сказать, каков завтрашний день?

Вы знаете, мне кажется, что мы находимся сейчас все на распутье. Вот я, выступая, говорю вам о ценностях, традиционных ценностях и так далее. И многие из вас, наверное, услышав меня думают: «Опять цепляется за старое». Но я и подчеркиваю, что это наши традиционные ценности, это суть наша, с которой мы пришли в сегодняшний день.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Сегодня в мире неспокойно. Идет невидимая борьба в том числе и за душу человека, с разных сторон подвергаются атакам христианские основы морали, разрушаются традиционные семейные устои. Под воздействием информационного потока изменяются мировоззрение и образ жизни людей. Все больше появляется соблазнов и искушений, все труднее беречь сердца от темных мыслей и эмоций.

Кто бы мог подумать, что глобальная паутина перевернет жизнь человечества в целом? И сложность этой паутины в том, что она несет для человечества величайшее облегчение. Получение знаний, мгновенных знаний, передачу информации. Вы посмотрите, как меняется жизнь, в том числе и к лучшему. С другой стороны, она несет огромнейшие проблемы, с которыми мы сегодня столкнулись. Мы боремся с ними.

Давайте попробуем приспособиться к той жизни, которая поглотила нас,

научив при этом наших детей (а прежде самим надо научиться) жить в этой паутине. Надо научить детей пользоваться интернетом. Там сейчас все, в том числе и рецепты для террористов. Все там. Надо научить, начиная со школьных лет, в семье своих детей пользоваться многими источниками. Овладеть многими идеями, чтобы сделать правильный вывод. Это важно для молодежи.

Главные герои сегодняшнего торжества, которые совсем скоро выйдут на эту сцену, уверен, делают мир лучше и светлее. И вот туда надо тащить нашу молодежь, к ним. Кроме всего прочего, что молодежь (да и не только молодежь) увидит в этой глобальной паутине, в том числе и негативного, они должны увидеть это.