Более 200 ножниц разных эпох собрал минчанин Дмитрий Сурский: фотофакт

Новости Беларуси. Вот такими ножницами еще в античности стригли овец. Этот и другие экземпляры можно увидеть в уникальной коллекции минчанина Дмитрия Сурского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь более 200 моделей. Разбежка во времени – несколько тысяч лет. Маникюрные, ювелирные, для разделки птицы, промышленные, военные, для сигар и даже с перламутровыми гвоздиками. Представлены и Османская империя, и Персия, и Индия, и наша барановичская фабрика, которая создает ножницы с начала XX века.

Хоть коллекция и частная, но увидеть ее может любой желающий в здании союза дизайнеров, который, кстати, Дмитрий и возглавляет.