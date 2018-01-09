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Более 200 ножниц разных эпох собрал минчанин Дмитрий Сурский: фотофакт

09 января 2018 19:50
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Новости Беларуси. Вот такими ножницами еще в античности стригли овец. Этот и другие экземпляры можно увидеть в уникальной коллекции минчанина Дмитрия Сурского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 200 ножниц разных эпох собрал минчанин Дмитрий Сурский: фотофакт-1

Здесь более 200 моделей. Разбежка во времени – несколько тысяч лет. Маникюрные, ювелирные, для разделки птицы, промышленные, военные, для сигар и даже с перламутровыми гвоздиками. Представлены и Османская империя, и Персия, и Индия, и наша барановичская фабрика, которая создает ножницы с начала XX века.

Хоть коллекция и частная, но увидеть ее может любой желающий в здании союза дизайнеров, который, кстати, Дмитрий и возглавляет.

Более 200 ножниц разных эпох собрал минчанин Дмитрий Сурский: фотофакт-4

Дмитрий Сурский, председатель Союза дизайнеров Беларуси:
Ножницы, изготовленные в разных странах, имеют свои региональные особенности. У меня в коллекции есть ножницы, изготовленные в Индии – с маленькими кольцами, потому что, наверное, у индийских женщин изящные пальчики, которые туда пролазят.

# общество # Коллекционирование # Фотофакт # Дмитрий Сурский

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