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«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?

19 марта 2024 16:45
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Когда знания не только сила. Солигорский школьник устроил дома нарколабораторию – выращивал запрещенные растения. Местом для экспериментов стал платяной шкаф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какое наказание грозит за такой ботанический проект? Все подробности у Дианы Головач.

Любовь к природе у Кирилла с детства. Он знает, как вырастить любую сельскохозяйственную культуру, интересуется и другими видами растений. Но в один момент любопытство перешло границы закона.

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?-1

Начал просто из банального интереса. Мне было интересно вырастить, посмотреть, как выглядит это растение, да и понаблюдать за его жизненным циклом.

Юный ботаник к севу подошел весьма ответственно. В специализированном интернет-магазине купил семена, а на маркетплейсах – почву и удобрения. Мини-лабораторию прятал в своем шкафу. Оборудовал уголок системой вентиляции и лампой освещения.

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?-4

Максим Сосукевич, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД:
По изъятым вещественным доказательствам была назначена экспертиза, которая подтвердила, что подросток по месту жительства выращивал марихуану – особо опасное наркотическое вещество.

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?-7

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?-9

Смышленый, любознательный, инициативный – так отзываются о подростке в школе. А еще любитель биологии, химии. И даже спортсмен, Кирилл за ЗОЖ.

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?-12

Виктория Криворученко, педагог-психолог средней школы Солигорска:
В первую очередь он активный. Участвует во всех спортивных мероприятиях, даже занимает первые места в основном. Характеризуется очень положительно.

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?-15

Поэтому ситуация стала шоком для всех. Особенно для мамы, которая, кажется, пыталась за всем уследить и везде успеть.

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?-18

Мы разговаривали с ним всегда. Я всегда говорила о вреде, о законе прежде всего. До конца понять, что в голове у подростка очень сложно. Просто подростковый период сам по себе очень сложный. Ну тут скорее всего обстоятельства семейные сложились, что развод, смерть человека близкого. Это все повлияло. Наверное, он искал выход из депрессии, я понимаю это так.

По первой части статей 328 и 329 Уголовного кодекса предусматривается лишение свободы. Мальчик избежал уголовную ответственность, потому что на момент совершения преступления ему не было 16 лет. В спецшколу отправлять не стали – дали второй шанс на исправление.

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?-21

Если можно было бы вернуть время назад, ты бы стал так делать?
– Нет. Я бы точно не делал это. Я бы сфокусировался на выращивании других растений. А деньги, которые были потрачены, я бы пустил на те же лампы для растений и удобрений. Не стал бы этого делать в общем.

По оперативным данным, проблема вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков все еще остается актуальной. Поэтому в Солигорске всеми ведомствами системно и комплексно проводятся профилактические мероприятия. Ведь стоит задача предупредить ситуацию, а не наказать.

Максим Сосукевич:
Работает группа «Стоп-наркотик», Солигорск. На постоянной основе размещается информация профилактического характера. Особое внимание уделяется именно теме незаконного оборота наркотиков. Чтобы несовершеннолетним разъяснить нормы уголовного законодательства, ежемесячно размещается более 20 информаций. Эта информация в дальнейшем размещается в классных и ученических чатах.

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?-24

И такие мероприятия действительно дают результат. Если почти 10 лет назад в регионе подростки совершали более 30 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, то в 2023 году это был единичный случай.

# Наркотики # общество # Диана Головач

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