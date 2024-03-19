В Беларуси изменят подходы к обеспечению граждан жильём

В стране пришло время изменить подходы к обеспечению граждан жильем. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе совещания по данному вопросу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизмы предоставления господдержки утрачивают актуальность. На тех условиях, которые существуют, белорусы отказываются ей пользоваться. В то же время медленно сокращается количество нуждающихся в улучшении жилищных условий. Хотя темпы строительства высокие и растет число желающих построить квартиру или дом за собственные средства.

Такие тенденции говорят о необходимости пересмотра действующей системы. Так, правительство планирует возобновить госзаказ в строительстве жилья. Кроме того, на совещании говорили о развитии индивидуального строительства. Рассмотрели возможность предоставления физлицам права самостоятельно покупать готовые квадратные метры. Не обошли и тему арендного жилья для работников организаций и льготников. В планах – создание более комфортных условий для увеличения объемов строительства.