«Нам нельзя перенаселять Минск». О чём говорил Александр Лукашенко, посещая МАПИД
Новости Беларуси. Белорусские строители на космодроме, треть новостроек будут обогреваться электроэнергией, а строить жилье прежде всего должны предприятия с собственной производственной базой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли.
Это крупнейшая организация страны, которая за свою историю обеспечила квадратными метрами почти 75 % белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Требование главы государства – разгрузить столицу и активнее застраивать города-спутники Минска. Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался положением дел с очередями на жилье, особенно для многодетных семей.
Евгений Пустовой подробнее.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Строимся – значит живем. Беларусь строится. Когда мировая экономика «надела маски», белорусские строители каски не сняли, башенные краны не свернули. Как результат, по сравнению с 2019 годом возведено больше жилых квадратов.
Вот сравнительные данные за 9 месяцев: в 2019-м построили 2 миллиона 603 тысячи квадратных метров, в 2020-м – на 3 % больше. Задание на весь год – 4 миллиона квадратов. Каждый четвертый – с использованием господдержки. Читай – для многодетных семей.
Самое активное строительство в Минске – по 600 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Но и здесь же и самые большие очереди.
Президент ориентирует: ни в коем случае не допустить перенаселения мегаполиса. Надо развивать пристоличную агломерацию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам нельзя перенаселять Минск. Это не просто разговоры. Это возьмем на жестокий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производительные силы по стране, людей.
Поэтому да, для Минска города-спутники, и здесь надо активней в этом направлении работать.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
В течение 2021-2022 годов мы планируем ту площадку, которая выделена городу Минску для строительства в городе-спутнике, завершить строительством. Дальше будем обращаться с просьбой в выделении дополнительных участков.
Со следующего года планируем работать в Руденске. Руденск – наиболее перспективная площадка с учетом того, что строительство там предприятий. Поэтому мы будем эту площадку активно развивать, в том числе переносить строительство коммерческого жилья.
Мировой тренд – арендное жилье, ориентиры белорусского государства – льготное жилье для многодетных семей. Вся стратегия жилищной политики страны проста: сокращение очередей льготников и увеличение арендных квартир.
Александр Лукашенко:
Какие очереди? Для многодетных отдельно идет.
Владимир Кухарев:
Отдельно идет очередь. Общая очередь идет нуждающихся. Отдельно социальная очередь. Мы по ним тогда работать будем для того, чтобы максимально сократить и обеспечить выход под потребность по социальному жилью, и стремиться сокращать для очередников.
Беларусь становится ядерной державой. С учетом этого корректируют и подходы к строительству жилья. Через несколько лет треть новостроек должна обогреваться электричеством.
Определенность появится у и столичных владельцев усадеб. Мэр пообещал Президенту определиться с генпланом развития Минска.
Важный разговор ведут в локации МАПИД – самой известной строительной организации столицы и страны. Это, можно сказать, госкорпорация. Именно здесь задают тренды для типового многоквартирного жилья белорусов.
Евгений Пустовой:
МАПИД является производителем недорого жилья. Вот такой настоящий конвейер многоэтажек.
За годы работы МАПИД построил 25 миллионов квадратных метров жилья, более 80 % – для нуждающихся. Если проще, то задача госпредприятия – делать не деньги, а доступным жилье для людей.
Евгений Пустовой:
Хотя порой его мощностями во всех смыслах пользуются более проворные стройфирмы. Такого в Беларуси быть не должно. Тогда и количество долгостроев сократится.
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Александру Лукашенко подарили сертификат на двушку, и вот что он ответил
Многоэтажки – значит, быстро, практично и сравнительно недорого. Например, здесь освоили выпуск утепленных панелей. В несколько слоев. Президент оценивает товар.
– Один раз сделал и забыл, и оно остается на все время функционирования дома.
Александр Лукашенко:
Это даже ценнее, чем плиткой керамической облицовывать.
– Да, которая отпадает.
Память о визите первого Президента страны останется на знаковом предприятии – автограф на строительной каске. Образ созидательной Беларуси.