«Нам нельзя перенаселять Минск». О чём говорил Александр Лукашенко, посещая МАПИД

Новости Беларуси. Белорусские строители на космодроме, треть новостроек будут обогреваться электроэнергией, а строить жилье прежде всего должны предприятия с собственной производственной базой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли. Это крупнейшая организация страны, которая за свою историю обеспечила квадратными метрами почти 75 % белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Требование главы государства – разгрузить столицу и активнее застраивать города-спутники Минска. Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался положением дел с очередями на жилье, особенно для многодетных семей. Евгений Пустовой подробнее. Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Строимся – значит живем. Беларусь строится. Когда мировая экономика «надела маски», белорусские строители каски не сняли, башенные краны не свернули. Как результат, по сравнению с 2019 годом возведено больше жилых квадратов. Вот сравнительные данные за 9 месяцев: в 2019-м построили 2 миллиона 603 тысячи квадратных метров, в 2020-м – на 3 % больше. Задание на весь год – 4 миллиона квадратов. Каждый четвертый – с использованием господдержки. Читай – для многодетных семей.

Самое активное строительство в Минске – по 600 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Но и здесь же и самые большие очереди. Президент ориентирует: ни в коем случае не допустить перенаселения мегаполиса. Надо развивать пристоличную агломерацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нельзя перенаселять Минск. Это не просто разговоры. Это возьмем на жестокий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производительные силы по стране, людей. Поэтому да, для Минска города-спутники, и здесь надо активней в этом направлении работать.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

В течение 2021-2022 годов мы планируем ту площадку, которая выделена городу Минску для строительства в городе-спутнике, завершить строительством. Дальше будем обращаться с просьбой в выделении дополнительных участков. Со следующего года планируем работать в Руденске. Руденск – наиболее перспективная площадка с учетом того, что строительство там предприятий. Поэтому мы будем эту площадку активно развивать, в том числе переносить строительство коммерческого жилья.

Мировой тренд – арендное жилье, ориентиры белорусского государства – льготное жилье для многодетных семей. Вся стратегия жилищной политики страны проста: сокращение очередей льготников и увеличение арендных квартир. Александр Лукашенко:

Какие очереди? Для многодетных отдельно идет.

Владимир Кухарев:

Отдельно идет очередь. Общая очередь идет нуждающихся. Отдельно социальная очередь. Мы по ним тогда работать будем для того, чтобы максимально сократить и обеспечить выход под потребность по социальному жилью, и стремиться сокращать для очередников.

Беларусь становится ядерной державой. С учетом этого корректируют и подходы к строительству жилья. Через несколько лет треть новостроек должна обогреваться электричеством. Определенность появится у и столичных владельцев усадеб. Мэр пообещал Президенту определиться с генпланом развития Минска. Важный разговор ведут в локации МАПИД – самой известной строительной организации столицы и страны. Это, можно сказать, госкорпорация. Именно здесь задают тренды для типового многоквартирного жилья белорусов.

– Один раз сделал и забыл, и оно остается на все время функционирования дома. Александр Лукашенко:

Это даже ценнее, чем плиткой керамической облицовывать. – Да, которая отпадает.