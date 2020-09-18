Нужны ли детям юридические знания? Мнение эксперта

Новости Беларуси. Кто даст ответы на взрослые вопросы и поможет в сложной ситуации? Нужны ли детям юридические знания? Как повысить правовую грамотность своего ребенка? Об этом в программе Новости «24 часа» на СТВ рассказал Вячеслав Абрамов, первый заместитель директора Национального центра правовой информации Беларуси. Можно начинать формировать правовую культуру у детей с достаточно юного возраста

Илона Волынец, СТВ:

У всех нас – и взрослых, и детей – есть права и обязанности. На ваш взгляд, об этих понятиях когда нужно с детьми разговаривать, объяснять им, что это такое? Вячеслав Абрамов, первый заместитель директора Национального центра правовой информации Беларуси:

По сути дела, начинать говорить об этих вещах никогда не рано и можно начинать формировать правовую культуру у детей с достаточно юного возраста. Заниматься этим, конечно, должна и семья, и школа. Потому одним из инструментов, который может быть использован в такой работе, является наш детский правовой сайт. Илона Волынец:

Да, тем более, что дети сейчас очень прогрессивные, и буквально с пеленок у всех и мобильные телефоны, и планшеты. Но знают ли про этот сайт, например, наши юные белорусы? Я думаю, что будет интересно, начиная с первого класса и заканчивая студенческим сообществом

Вячеслав Абрамов:

Сайт пользуется достаточно большой популярностью. Мы тем более в начале лета этого года обновили его дизайн, наполнили интересной, разноплановой информацией. В общем-то, этот сайт является у нас проводником детей, их родителей, педагогов в мир права. Уже существует порядка 12 лет, и дети на нем могут найти различного рода юридическую информацию, какую-то справочную информацию, ответить на взрослые так называемые вопросы, а также при необходимости получить помощь в конкретной непростой жизненной ситуации. Я думаю, что будет интересно, начиная с первого класса и заканчивая студенческим сообществом.

Илона Волынец:

Вы как-то отслеживаете, какая посещаемость, например, у этого сайта? Вячеслав Абрамов:

Исходя из тех данный, которые у нас есть, – порядка 10 тысяч человек посещают сайт каждый месяц.

Илона Волынец:

А как вы продвигаете этот информационный ресурс? Мне кажется, что многие родители может быть и не знают про его существование. Вячеслав Абрамов:

Сайт продвигается различными способами. В первую очередь это, конечно, работа со школой, с детскими внешкольными учреждениями, это работа в социальных сетях. У нас очень много совместных проектов с детскими учреждениями, как республиканскими, так и международными. Взрослые тоже должны понимать свою ответственность за то, как себя ведут дети и что они делают Илона Волынец:

Учитывая общественно-политическую ситуацию, к примеру, на сайте сейчас можно найти информацию о том, что детям не место на несанкционированных политических митингах? Прокуратура начала устанавливать родителей, которые ходили на митинги с детьми