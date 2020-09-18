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Белоруски обратились к своим соотечественникам. И вот что они говорят

18 сентября 2020 17:55
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Новости Беларуси. Руководствуясь справедливостью, благоразумием и миролюбием. Известные белоруски обратились с посланием ко всем, кто неравнодушен к судьбе нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруски обратились к своим соотечественникам. И вот что они говорят-1

Это женщины разных профессий и поколений, но сейчас их объединяет общая цель – защитить от нападок и давления своих детей и свою страну.

Белоруски обратились к своим соотечественникам. И вот что они говорят-4

Мы, женщины Беларуси, обращаемся ко всем жителям Беларуси, международному сообществу и призываем сплотить свои устремления и помыслы на укрепление мира и спокойствия во имя ныне живущих и будущих поколений белорусов.

Белоруски обратились к своим соотечественникам. И вот что они говорят-7

Сохранить незыблемость суверенитета страны, наше единство и преданность родной земле. Прекратить внешние вмешательства во внутренние дела Беларуси, грубую манипуляцию сознанием детей и молодежи, преследование наших мужей, братьев, отцов, сыновей, добросовестно исполнявших свой служебный долг.

Белоруски обратились к своим соотечественникам. И вот что они говорят-10

Белорусы сделали свой выбор. И мы требуем уважать его. Это наша страна. Это наша земля. Это наш народ. 

Белоруски обратились к своим соотечественникам. И вот что они говорят-13

Женщины – «За Беларусь!»

Белоруски обратились к своим соотечественникам. И вот что они говорят-16

Вечером 17 сентября на гигантской площадке «Минск-Арены» прошел женский форум. Чтобы сказать слова поддержки стране, публично обозначить свою гражданскую позицию за мир и спокойствие в нашем государстве, собрались представительницы прекрасного пола из разных уголков страны. Все они едины во мнении, что белорусы найдут в себе силы сохранить страну, не разрушить то, что имеем, не потерять то, что все вместе строили в годы независимости.

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# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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