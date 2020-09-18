Белоруски обратились к своим соотечественникам. И вот что они говорят

Новости Беларуси. Руководствуясь справедливостью, благоразумием и миролюбием. Известные белоруски обратились с посланием ко всем, кто неравнодушен к судьбе нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это женщины разных профессий и поколений, но сейчас их объединяет общая цель – защитить от нападок и давления своих детей и свою страну.

Мы, женщины Беларуси, обращаемся ко всем жителям Беларуси, международному сообществу и призываем сплотить свои устремления и помыслы на укрепление мира и спокойствия во имя ныне живущих и будущих поколений белорусов.

Сохранить незыблемость суверенитета страны, наше единство и преданность родной земле. Прекратить внешние вмешательства во внутренние дела Беларуси, грубую манипуляцию сознанием детей и молодежи, преследование наших мужей, братьев, отцов, сыновей, добросовестно исполнявших свой служебный долг.

Белорусы сделали свой выбор. И мы требуем уважать его. Это наша страна. Это наша земля. Это наш народ.