Новости Беларуси. Как стало известно вечером 18 сентября, юристу и по совместительству члену президиума так называемого Координационного совета Максиму Знаку предъявлено обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи обвиняют его в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет.

Как сообщили в Следственном комитете, сейчас Максим Знак содержится под стражей. Расследование продолжается.