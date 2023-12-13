Лукашенко: «Китай – это будущее всей планеты»

Все проекты, о которых договорились в ходе официальных визитов в зарубежные страны, должны быть реализованы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 13 декабря, на совещании во Дворце Независимости, где подвели итоги международного турне Президента. География визитов растянулась от Тихого до Атлантического океанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Нет» – не было слышно такого слова. На все вопросы, которые мы поставили перед Председателем КНР Си Цзиньпином, получили один ответ: «Да, мы готовы работать, углубляться, давайте вместе, давайте по-дружески работать». Этот визит был весьма продуктивным и полезным для нашей страны. Я не хочу вам рассказывать, что такое Китай – это будущее всей планеты. И то, что у нас хорошие отношения, – это наш плюс, наши достижения. Но хочу предупредить, чтобы не было, как говорят в народе, врастопырку, где-то Косинец с Шейманом, где-то министр, где-то Снопков, где-то Головченко. Все должно быть сконцентрировано в Министерстве иностранных дел. Там все должно быть.