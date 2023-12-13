О защите прав потребителей в лекарственном обеспечении говорили сегодня, 13 декабря, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Не во всех аптеках можно найти необходимые лекарства именно отечественного производителя. Такие обращения поступают в МАРТ от населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жалуются и производители, что их товар не всегда пускают в продажу по разным причинам. Такие случаи, как заверили в Минздраве, будут пресекаться. У покупателя всегда должен быть выбор между импортными средствами и белорусскими. К тому же отечественные препараты стоят дешевле. Речь о запрете импорта не идет. Но в свое время Беларусь уже столкнулась с уходом западных производителей с рынка. И гарантий того, что в какой-то момент не прекратятся поставки лекарств, нет.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Должна быть равнопредставленность. У нас есть такое постановление МАРТ, которое касается в целом торговли, где мы говорим о том, что товары в рамках Евразийского экономического союза должны быть равно представлены. Тот же принцип должен быть и здесь. Я или любой потребитель, приходя в аптеку, должны иметь право выбора. Это не говорит, что мы запрещаем импорт, ни в коем случае. Есть импортный препарат, он столько-то стоит, есть белорусский, он столько-то стоит. Это аналог. Поэтому потребитель должен иметь равные права выбрать то, что ему необходимо.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Белорусские лекарственные препараты, белорусские изделия медназначения не активно пропагандируются, исходя из в какой-то степени меньшего стоимостного параметра. Защита прав потребителя, населения, лекарственное обеспечение являются основным нашим элементом, и мы еще раз обратим внимание наших коллег на работу по данному направлению.