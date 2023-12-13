Иван Тертель: Западу необходим раскол белорусских элит, но его не будет

Также КГБ Беларуси отмечает активизацию иностранных спецслужб в период электоральной кампании. Правда, формат их деятельности перешел в более скрытую фазу. Основные задачи – разрушение интеграционных процессов с Россией и другими постсоветским государствами, а также внесение раскола в силовые структуры и общества.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Мы знаем, что есть вильнюсский центр, варшавский, сейчас киевский – отдельный вопрос, а есть кое-какие другие лица. По оценкам западных спецслужб и соответствующих структур, они не оправдали тех средств, которые были в них вложены. Сейчас идет активный поиск новых, в том числе из числа действующих лиц, связанных с руководством страны. Необходимо добиться раскола элит. Мы об этом знаем, над этим работаем. И его не будет.