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Иван Тертель: Западу необходим раскол белорусских элит, но его не будет

13 декабря 2023 13:36
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Западная концепция противостояния в отношении Беларуси зашла в тупик, – заявил председатель КГБ Иван Тертель. По оценке органов государственной безопасности, цели оппонентов нашей страны за последние три года не претерпели значительных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спецслужбы зафиксировали активность ЦРУ в Минске

Иван Тертель: Западу необходим раскол белорусских элит, но его не будет-1

Также КГБ Беларуси отмечает активизацию иностранных спецслужб в период электоральной кампании. Правда, формат их деятельности перешел в более скрытую фазу. Основные задачи – разрушение интеграционных процессов с Россией и другими постсоветским государствами, а также внесение раскола в силовые структуры и общества.

Иван Тертель: Западу необходим раскол белорусских элит, но его не будет-4

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Мы знаем, что есть вильнюсский центр, варшавский, сейчас киевский – отдельный вопрос, а есть кое-какие другие лица. По оценкам западных спецслужб и соответствующих структур, они не оправдали тех средств, которые были в них вложены. Сейчас идет активный поиск новых, в том числе из числа действующих лиц, связанных с руководством страны. Необходимо добиться раскола элит. Мы об этом знаем, над этим работаем. И его не будет.

# КГБ Беларуси # общество

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