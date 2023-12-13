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«Там очень хорошие перспективы». Лукашенко поставил задачи по итогам зарубежных визитов

13 декабря 2023 13:40
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Все проекты, о которых договорились в ходе официальных визитов в зарубежные страны, должны быть реализованы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 13 декабря, на совещании во Дворце Независимости, где подвели итоги международного турне Президента. География визитов растянулась от Тихого до Атлантического океанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Там очень хорошие перспективы». Лукашенко поставил задачи по итогам зарубежных визитов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отдельный вопрос, никак не можем мы выйти на его принципиальное решение, это работа с индийским государством. В свое время бывший министр иностранных дел начал принципиально заниматься этим вопросом. Думаю, нынешний министр иностранных дел внесет свои предложения в ближайшее время. План работы с Индией. Именно план, как это мы делали в Африке с Экваториальной Гвинеей. Нам не нужны туристические поездки. Нам нужны решения конкретных вопросов. Поэтому, если касаться Африканского континента, я вас пригласил для того, чтобы вы взяли на особый контроль результаты этих командировок.

«Там очень хорошие перспективы». Лукашенко поставил задачи по итогам зарубежных визитов-4

С Экваториальной Гвинеей мы работали по-новому, все шло под моим жесточайшим контролем. И министры накануне моего визита, посетив эту страну, выработали основные направления нашей работы с Экваториальной Гвинеей и 74 конкретных проекта, которые мы договорились осуществить вместе с нашими друзьями. И их надо реализовать. Я просто категорически на этом настаиваю и предупреждаю. Это здесь, в Администрации Президента, должно быть на контроле. Чтобы не было, как у нас иногда бывает, что мы проводим ревизии наших отношений с теми или иными государствами, что-то исключаем, что-то добавляем. Мы договорились, и нам надо реализовывать эти проекты. Я откровенно подчеркнул там, что это не благотворительная помощь, мы не Китай, у которого огромное количество резервов, не Америка, которая печатает деньги, и даже не Россия. Мы должны договариваться за деньги и исключительно добросовестно работать. Там очень хорошие перспективы. Там надо все, что мы умеем делать.

# Международная политика # Экономика # Александр Лукашенко

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