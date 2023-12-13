«Там очень хорошие перспективы». Лукашенко поставил задачи по итогам зарубежных визитов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Отдельный вопрос, никак не можем мы выйти на его принципиальное решение, это работа с индийским государством. В свое время бывший министр иностранных дел начал принципиально заниматься этим вопросом. Думаю, нынешний министр иностранных дел внесет свои предложения в ближайшее время. План работы с Индией. Именно план, как это мы делали в Африке с Экваториальной Гвинеей. Нам не нужны туристические поездки. Нам нужны решения конкретных вопросов. Поэтому, если касаться Африканского континента, я вас пригласил для того, чтобы вы взяли на особый контроль результаты этих командировок.

С Экваториальной Гвинеей мы работали по-новому, все шло под моим жесточайшим контролем. И министры накануне моего визита, посетив эту страну, выработали основные направления нашей работы с Экваториальной Гвинеей и 74 конкретных проекта, которые мы договорились осуществить вместе с нашими друзьями. И их надо реализовать. Я просто категорически на этом настаиваю и предупреждаю. Это здесь, в Администрации Президента, должно быть на контроле. Чтобы не было, как у нас иногда бывает, что мы проводим ревизии наших отношений с теми или иными государствами, что-то исключаем, что-то добавляем. Мы договорились, и нам надо реализовывать эти проекты. Я откровенно подчеркнул там, что это не благотворительная помощь, мы не Китай, у которого огромное количество резервов, не Америка, которая печатает деньги, и даже не Россия. Мы должны договариваться за деньги и исключительно добросовестно работать. Там очень хорошие перспективы. Там надо все, что мы умеем делать.