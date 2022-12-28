Какие преобразования ожидают Партизанский район и какова судьба товарищества «Дражня»? Поговорили с замглавы администрации

Около 20 % территории Минска занимает усадебная застройка, где проживает порядка 5 % населения всего города, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Судьбу частного сектора пытались решить по-разному: от сноса 2/3 усадеб по генплану 2010 года до сохранения 60 % частного сектора в планах до 2030-го.

Сергей Шуманский, ведущий:

Еще в 2016-м «Минскградо» представило документ, в котором были обозначены планы по усадебной застройке Минска и развитию жилых территорий. Из 16 тысяч частных домов планировалось сохранить около 11 тысяч. О том, какие планы у городских властей относительно преобразования восточной части столицы, и в частности микрорайона Дражня, поговорим с заместителем главы администрации Партизанского района Минска Владимиром Лебедем. Сергей Шуманский:

Какие преобразования ожидают Партизанский район? Глобальные, неглобальные. Может, что-то уже можно показать на деле? Какие преобразования ожидают Партизанский район?

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района Минска:

Сегодня Партизанский район является одним из самых больших районов по площади, тем не менее одним из самых малозаселенных в части жилья. Места для строительства здесь предостаточно, поэтому немного расскажу, что планируется в ближайшее время. Например, мы сейчас находимся на улице Клумова, здесь уже ввели один дом в эксплуатацию. Один дом до конца года вводим в эксплуатацию и планируем в следующем году приступить к строительству еще одного жилого дома в этом квартале. Он полностью на электричестве. Отопление, горячее водоснабжение. Это экспериментальный проект. Парковки – удобно. Здесь заселены нуждающиеся и многодетные семьи. То же самое планируется построить для этих категорий граждан. Далее – Тракторозаводской поселок. Он планируется в следующем году, начало в этом году – капитальный ремонт жилых домов старой застройки. Практически весь капитальный ремонт будет проходить в следующем году в Тракторозаводском поселке. Клумова, улица Олега Кошевого. Что касается нового строительства, в районе Степянки, улица Геологическая, Карвата. Там в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация и уже приступили к ряду объектов снова. Строительство многоквартирной жилой застройки тоже для нуждающихся и в первую очередь многодетных семей – более 60 тысяч квадратных метров жилья. В районе улицы Филимонова наши маленькие двухэтажки старой застройки. В следующем году планируется приступить к сносу жилых домов и в ближайшее время приступить к строительству многоквартирных жилых домов. Вообще, застройка предполагает более 150 метров жилья. Один дом будет строиться для людей, которые уже привыкли в том районе жить. Как только дом построится, они туда переселятся. Коммерческое жилье тоже предусматривается в районе улицы Захарова, Андреевской, несколько жилых домов. Проектируем Степянку – где-то пять жилых домов, около 60 тысяч квадратных метров. То есть будем расширяться, планы большие. Планируют ли возводить инфраструктуру рядом с новым жильем?

Сергей Шуманский:

Что касается инфраструктуры. В зоне жилья нужно строить школы, детские сады, магазины, больницы. Владимир Лебедь:

В настоящее время этого хватает. Стопроцентной загрузки школы, поликлиники не имеют. Ведется проектирование на расширение дорог, тепловых сетей. Хватит всего. «Дражню» хотят застроить цехами «Коммунарки»? Местные жители протестуют, и вот почему – подробности. Сергей Шуманский:

Садовое товарищество в Дражне. Какие планы на него, по крайне мере на ближайшее обозримое будущее? Что планируют делать с садовым товариществом в Дражне?

Владимир Лебедь:

Начнем с того, что садовое товарищество «Дражня» – это единственное садовое товарищество в Минске, имеющее такой статус, застройка индивидуальная. Сейчас оно ведет свою деятельность, и мы контролируем эту деятельность в соответствии с 50-м Указом Президента «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ». На ближайшее будущее, если говорить про следующие два года, там ничего не планируется делать. Я имею в виду глобальные переносы, перестройки. Садовое товарищество существует, председатель действующий, правление есть, администрация ведет контроль. Мы постоянно встречаемся с председателем. Дороги очищаются, вода есть, жить можно. Сергей Шуманский:

Там люди переживают с той точки зрения, что все они надеются на выход нового указа по садовым товариществам и возможности их перевода в частный сектор, возможности там регистрации, постоянного проживания. Они волнуются, строить ли им дальше жилье, стационарное, стабильное, либо это все равно придется сносить. Владимир Лебедь:

Пока действует нормативный документ, по которому мы работаем. Этот указ, о котором граждане говорили, был на общественном обсуждении, на доработке, специалисты до сих пор с ним работают. В каком виде он выйдет и что с ним будет, нельзя предполагать. Строиться или не строиться, я не могу им сказать, посоветовать что-то. В настоящее время пусть живут и развиваются, насколько это возможно в соответствии с действующими нормативными актами. Администрация будет в этом помогать, подсказывать. Мы с этим садовым товариществом только за прошлый год два или три раза собирались в администрации, потому что они обращались, были вопросы, которые не регулировались или не решались. Мингорисполком и администрация всегда за то, чтобы решать какие-то поступающие вопросы с гражданами на одном уровне.

Сергей Шуманский:

Особенность Партизанского района в том, что он нестарый относительно других районов Минска, но дома в них уже временем побитые, потому что они не проходили реконструкцию. Владимир Лебедь:

В этом и есть специфика Партизанского района. Жилищный фонд не совсем молодой. Поэтому сюда тоже направлены средства бюджетные в текущий и капитальный ремонт. Если брать в среднем по нормативным документам, планировать капитальный ремонт 3 % жилищного фонда, то в Партизанском районе где-то 6 %. То есть, чтобы сравняться с другими районами, где-то через лет пять выйти на ту же самую цифру, как и другие районы на тот же самый год ремонта. Если мы будем идти такими же темпами в 3 %, тогда в новых районах уже выйдем на капитальный ремонт жилья, которое было построено в 1991 году. А наши только 1945-го или 1956 года. Поэтому мы сейчас в Партизанском районе, Минск выделяет на это средства, строим и «капиталим» больше жилищного фонда, чем предполагалось в прошлых годах. Например, на 2023 год запланирована 101 тысяча квадратных метров капитального ремонта. Для примера скажу, что два года назад это было 50-60 тысяч. И текущий ремонт, соответственно. Город выделяет нам финансирование. Это проблема кровли. Старые кровли текут. Берем комплексно и меняем кровли. Капитальный ремонт кровель. То есть такие подходы тоже есть. Добавили финансирование текущего ремонта.

Сергей Шуманский:

А что касается частного сектора? Владимир Лебедь:

У нас не самый большой частный сектор. Есть районы Минска, где он побольше. Но тоже немало. Частный сектор большую долю занимает. Там все в порядке. Снос не планируется. Наоборот. Люди строятся, расстраиваются. Инфраструктура функционирует, там жизнь своя. Гендиректор «Коммунарки»: цеху переработки какао-бобов больше 40 лет. Почему хотят построить производство в Дражне? Читать здесь.