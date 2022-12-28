После оттепели возросла опасность провала под лёд. Сотрудники МЧС напомнили основные правила безопасности

Новости Беларуси. Спасатели Минской области усилили контроль за водоемами. Чтобы избежать несчастных случаев из-за изменчивой погоды и потепления после заморозков, специалисты регулярно проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На особом контроле – дети и рыбаки. Так, только в Молодечненском районе с начала зимнего периода под лед провалились три человека. Инцидент произошел на водоеме в агрогородке Полочаны. Двум рыбакам помогли очевидцы, третьего достали работники МЧС. Пострадавшие получили переохлаждение. Спасатели напоминают: толщина льда в период таяния снега уменьшается, поэтому следует быть осторожными и выходить на воду, только если покрытие достигает семи сантиметров.

Денис Ушацкий, начальник Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Необходимо соблюдать элементарные требования. В первую очередь, не выходить на лед в темное время суток, знать водоем, потому что есть водоемы с проточной водой, и обезопасить себя наличием спасательного жилета, а также наличием «спасалок» или спасательной веревки, линем, с помощью которого в случае провала можно будет оказать помощь.