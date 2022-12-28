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После оттепели возросла опасность провала под лёд. Сотрудники МЧС напомнили основные правила безопасности

28 декабря 2022 16:15
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Новости Беларуси. Спасатели Минской области усилили контроль за водоемами. Чтобы избежать несчастных случаев из-за изменчивой погоды и потепления после заморозков, специалисты регулярно проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

После оттепели возросла опасность провала под лёд. Сотрудники МЧС напомнили основные правила безопасности-1

На особом контроле – дети и рыбаки. Так, только в Молодечненском районе с начала зимнего периода под лед провалились три человека. Инцидент произошел на водоеме в агрогородке Полочаны. Двум рыбакам помогли очевидцы, третьего достали работники МЧС. Пострадавшие получили переохлаждение. Спасатели напоминают: толщина льда в период таяния снега уменьшается, поэтому следует быть осторожными и выходить на воду, только если покрытие достигает семи сантиметров.

После оттепели возросла опасность провала под лёд. Сотрудники МЧС напомнили основные правила безопасности-4

Денис Ушацкий, начальник Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:
Необходимо соблюдать элементарные требования. В первую очередь, не выходить на лед в темное время суток, знать водоем, потому что есть водоемы с проточной водой, и обезопасить себя наличием спасательного жилета, а также наличием «спасалок» или спасательной веревки, линем, с помощью которого в случае провала можно будет оказать помощь.

После оттепели возросла опасность провала под лёд. Сотрудники МЧС напомнили основные правила безопасности-7

Напомним, с начала зимнего сезона в водоемах Минской области уже утонули три человека. Поэтому спасатели продолжат мониторинг, чтобы напомнить людям основные правила поведения на реках и озерах.

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# Правила безопасности # общество # Денис Ушацкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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