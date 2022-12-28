Драники, мочанка и сырники. В белорусской школе рассказали, что поменяется в питании детей
Новости Беларуси. Учесть вкусовые предпочтения каждого ребенка. Проект по совершенствованию системы школьного питания набирает обороты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минской области в его реализации принимают участие три учреждения образования, в том числе и Несвижская гимназия.
Здесь уже провели анкетирование детей и родителей. Ребята смогли поделиться мнением о нынешнем меню и внести свои предложения по его доработке. На основании этих анкет в гимназии разработали примерное двухнедельное меню, а также технологические карты новых фирменных блюд. Среди них – драники, мочанка и сырники.
Юлия Ребенок, директор Несвижской гимназии:
В школу дети приходят не только учиться, плюс еще они здесь проводят большой отрезок своего дня, поэтому нужно выбрать тот рацион, который действительно они предпочитают. Потому что школа – это территория здоровья. Дети с удовольствием сюда приходят. Создаются безопасные условия. Конечно, те условия, которые интересны ребятам, которые будут их сюда привлекать и будут для них интересны. А питание – это одно из этих приоритетных моментов.
Новое меню ребята смогут продегустировать уже 9 января. К слову, изменится не только содержимое тарелок. В рамках пилотного проекта в учреждениях образования опробуют также разные варианты организации питания. Теперь обедать школьники будут через 3,5 часа после начала уроков. При двухразовом питании для ребят будет предусмотрен и полдник.
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