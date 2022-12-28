Драники, мочанка и сырники. В белорусской школе рассказали, что поменяется в питании детей

Новости Беларуси. Учесть вкусовые предпочтения каждого ребенка. Проект по совершенствованию системы школьного питания набирает обороты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минской области в его реализации принимают участие три учреждения образования, в том числе и Несвижская гимназия.

Здесь уже провели анкетирование детей и родителей. Ребята смогли поделиться мнением о нынешнем меню и внести свои предложения по его доработке. На основании этих анкет в гимназии разработали примерное двухнедельное меню, а также технологические карты новых фирменных блюд. Среди них – драники, мочанка и сырники.