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«Горизонт» будет производить телевизоры с элементами ИИ

04 января 2026 16:55
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Не менее глобальные задачи стоят и перед белорусскими промышленниками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Одна из них – увеличить плотность роботизации. По этому показателю мы пока отстаем. В Беларуси уровень автоматизации составляет три робота на 10 тысяч человек, в то время как в России – около семи, а у ряда стран – тысячу. Но мы стараемся быть в гармонии с эпохой.

«Горизонт» будет производить телевизоры с элементами ИИ-2

Один из пионеров роботизации – завод «Горизонт», который на неделе посетил Президент. Как выразился Александр Лукашенко, чтобы заглянуть в будущее. И, можно сказать, отчасти это получилось.

Александр Лукашенко 31 декабря посещает холдинг «Горизонт»

«Горизонт» будет производить телевизоры с элементами ИИ-4

Особенность завода – принцип lights out: производственный процесс организован фактически без участия человека. Все ключевые операции выполняют промышленные роботы и автоматизированные системы. Как доложили Президенту, на заводе внедрены лучшие мировые технологии, подготовлены специалисты. В целом же в состав холдинга «Горизонт» входят 17 предприятий, где работают около 4,5 тысячи человек. По итогам пятилетки обеспечен трехкратный рост объемов производства и выручки, достигнуты высокие экспортные показатели.

А один из ключевых проектов – запуск нового производства телевизоров с элементами искусственного интеллекта. Президент дал старт его работе.

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# производство # Искусственный интеллект # Александр Лукашенко

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