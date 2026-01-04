«Горизонт» будет производить телевизоры с элементами ИИ
Не менее глобальные задачи стоят и перед белорусскими промышленниками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Одна из них – увеличить плотность роботизации. По этому показателю мы пока отстаем. В Беларуси уровень автоматизации составляет три робота на 10 тысяч человек, в то время как в России – около семи, а у ряда стран – тысячу. Но мы стараемся быть в гармонии с эпохой.
Один из пионеров роботизации – завод «Горизонт», который на неделе посетил Президент. Как выразился Александр Лукашенко, чтобы заглянуть в будущее. И, можно сказать, отчасти это получилось.
Александр Лукашенко 31 декабря посещает холдинг «Горизонт»
Особенность завода – принцип lights out: производственный процесс организован фактически без участия человека. Все ключевые операции выполняют промышленные роботы и автоматизированные системы. Как доложили Президенту, на заводе внедрены лучшие мировые технологии, подготовлены специалисты. В целом же в состав холдинга «Горизонт» входят 17 предприятий, где работают около 4,5 тысячи человек. По итогам пятилетки обеспечен трехкратный рост объемов производства и выручки, достигнуты высокие экспортные показатели.
А один из ключевых проектов – запуск нового производства телевизоров с элементами искусственного интеллекта. Президент дал старт его работе.
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