«Горизонт» будет производить телевизоры с элементами ИИ

Не менее глобальные задачи стоят и перед белорусскими промышленниками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Одна из них – увеличить плотность роботизации. По этому показателю мы пока отстаем. В Беларуси уровень автоматизации составляет три робота на 10 тысяч человек, в то время как в России – около семи, а у ряда стран – тысячу. Но мы стараемся быть в гармонии с эпохой.