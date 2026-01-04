Прямой эфир

Ждать ли мира в Украине в 2026 году – разберёмся с Андреем Савиных

04 января 2026 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Атака США на Венесуэлу стала серьезным сигналом для Украины, пишет Berliner Zeitung. В Киеве опасаются, что Вашингтон потерял интерес к урегулированию конфликта, считает автор статьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

 

Ждать ли мира в Украине в 2026 году – разберёмся с Андреем Савиных-2

А что и как будет в Украине, ждать ли мир и как может измениться геополитический расклад, вместе с экспертом Андреем Савиных попытаемся открыть карты основных мировых игроков и заглянуть в наше глобальное будущее.

В нашей колоде основные мировые игроки, которые не спешат открывать свои карты. Часто путают их и не следуют общим правилам. От этого меняется общий расклад. Но попробуем разложить свой пасьянс и узнать, что нас ждет в 2026-м. Карты подскажут.

Ждать ли мира в Украине в 2026 году – разберёмся с Андреем Савиных-4

Это карта Глобального Юга.

Наш политический оракул называет два кита, на которых опирается так называемый Глобальный Юг. Это Индия и Китай. Эти страны будут и дальше испытывать давление Запада. В этом ничего нового. Но дойдет ли до открытой войны?

Ждать ли мира в Украине в 2026 году – разберёмся с Андреем Савиных-6

Андрей Савиных, дипломат:
Скорее всего, будет большое количество конфликтов вокруг Китая, в основном в сфере торгово-экономической войны. Но, вероятнее всего, открытого конфликта вокруг Тайваня не случится.

Тасуем колоду дальше. Кто же следующий в этой игре?

Ждать ли мира в Украине в 2026 году – разберёмся с Андреем Савиных-8

Это карта Украины.

Тут и без карт понятно, какой главный вопрос навис над Украиной как Дамоклов меч. Принесет ли 2026-й мир в эту страну?

Ждать ли мира в Украине в 2026 году – разберёмся с Андреем Савиных-10

Андрей Савиных:
Украина этот конфликт уже проиграла. По сути дела, они поставили себя на грань разрушения собственной государственности. Другой вопрос – там еще достаточно сил для того, чтобы не признавать свое поражение. 

За Украиной стоит Европейский союз, который так же понимает, что пока в Украине продолжаются военные действия, у них есть время передохнуть. Поэтому вопрос заключается только в одном: как долго Европейский союз будет финансировать Украину для того, чтобы поддержать ее способность к сопротивлению?

Я все-таки думаю, что в этом году это иссякнет. Обрушение фронта пока не происходит, но происходят явления очень близкие к этим понятиям. Это может произойти неожиданно, причем парадокс заключается в том, что, чем быстрее это произойдет, тем больше шансов у украинского народа на восстановление и на сохранение каких-то форм государственности.

Подробнее смотрите в видео.

# Международная политика # Андрей Савиных

Другие новости рубрики

Все новости
Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства
04 января 2026 16:58

Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства

«Горизонт» будет производить телевизоры с элементами ИИ
04 января 2026 16:55

«Горизонт» будет производить телевизоры с элементами ИИ

Финансовый рекорд! За 2025-й биржевой товарооборот между Брестской областью и Китаем вырос в 3 раза
04 января 2026 16:51

Финансовый рекорд! За 2025-й биржевой товарооборот между Брестской областью и Китаем вырос в 3 раза