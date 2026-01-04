Ждать ли мира в Украине в 2026 году – разберёмся с Андреем Савиных

Атака США на Венесуэлу стала серьезным сигналом для Украины, пишет Berliner Zeitung. В Киеве опасаются, что Вашингтон потерял интерес к урегулированию конфликта, считает автор статьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А что и как будет в Украине, ждать ли мир и как может измениться геополитический расклад, вместе с экспертом Андреем Савиных попытаемся открыть карты основных мировых игроков и заглянуть в наше глобальное будущее. В нашей колоде основные мировые игроки, которые не спешат открывать свои карты. Часто путают их и не следуют общим правилам. От этого меняется общий расклад. Но попробуем разложить свой пасьянс и узнать, что нас ждет в 2026-м. Карты подскажут.

Это карта Глобального Юга. Наш политический оракул называет два кита, на которых опирается так называемый Глобальный Юг. Это Индия и Китай. Эти страны будут и дальше испытывать давление Запада. В этом ничего нового. Но дойдет ли до открытой войны?

Андрей Савиных, дипломат:

Скорее всего, будет большое количество конфликтов вокруг Китая, в основном в сфере торгово-экономической войны. Но, вероятнее всего, открытого конфликта вокруг Тайваня не случится. Тасуем колоду дальше. Кто же следующий в этой игре?

Это карта Украины. Тут и без карт понятно, какой главный вопрос навис над Украиной как Дамоклов меч. Принесет ли 2026-й мир в эту страну?