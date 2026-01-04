Ждать ли мира в Украине в 2026 году – разберёмся с Андреем Савиных

Атака США на Венесуэлу стала серьезным сигналом для Украины, пишет Berliner Zeitung. В Киеве опасаются, что Вашингтон потерял интерес к урегулированию конфликта, считает автор статьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Атака США на Венесуэлу стала серьезным сигналом для Украины, пишет Berliner Zeitung. В Киеве опасаются, что Вашингтон потерял интерес к урегулированию конфликта, считает автор статьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А что и как будет в Украине, ждать ли мир и как может измениться геополитический расклад, вместе с экспертом Андреем Савиных попытаемся открыть карты основных мировых игроков и заглянуть в наше глобальное будущее.
В нашей колоде основные мировые игроки, которые не спешат открывать свои карты. Часто путают их и не следуют общим правилам. От этого меняется общий расклад. Но попробуем разложить свой пасьянс и узнать, что нас ждет в 2026-м. Карты подскажут.
Это карта Глобального Юга.
Наш политический оракул называет два кита, на которых опирается так называемый Глобальный Юг. Это Индия и Китай. Эти страны будут и дальше испытывать давление Запада. В этом ничего нового. Но дойдет ли до открытой войны?
Андрей Савиных, дипломат:
Скорее всего, будет большое количество конфликтов вокруг Китая, в основном в сфере торгово-экономической войны. Но, вероятнее всего, открытого конфликта вокруг Тайваня не случится.
Тасуем колоду дальше. Кто же следующий в этой игре?
Это карта Украины.
Тут и без карт понятно, какой главный вопрос навис над Украиной как Дамоклов меч. Принесет ли 2026-й мир в эту страну?
Андрей Савиных:
Украина этот конфликт уже проиграла. По сути дела, они поставили себя на грань разрушения собственной государственности. Другой вопрос – там еще достаточно сил для того, чтобы не признавать свое поражение.
За Украиной стоит Европейский союз, который так же понимает, что пока в Украине продолжаются военные действия, у них есть время передохнуть. Поэтому вопрос заключается только в одном: как долго Европейский союз будет финансировать Украину для того, чтобы поддержать ее способность к сопротивлению?
Я все-таки думаю, что в этом году это иссякнет. Обрушение фронта пока не происходит, но происходят явления очень близкие к этим понятиям. Это может произойти неожиданно, причем парадокс заключается в том, что, чем быстрее это произойдет, тем больше шансов у украинского народа на восстановление и на сохранение каких-то форм государственности.
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