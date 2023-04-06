Прямой эфир

В Слуцке в новом микрорайоне «Чехова» возводят 9-этажный дом для военнослужащих

06 апреля 2023 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Девятиэтажный дом для военнослужащих строят в новом микрорайоне Слуцка «Чехова». Это будет двухсекционный объект на 90 квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

73 будут предназначены для работников Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Остальные распределят среди многодетных и очередников. Фундамент готов, ведутся монтажные работы. Дом планируют сдать к концу года. Параллельно рядом с объектом завершают строительство еще одной многоэтажки для многодетных на 90 квартир.

В Слуцке в новом микрорайоне «Чехова» возводят 9-этажный дом для военнослужащих-1

Александр Гриневич, руководитель проекта УКС Слуцкого района:
Дом ведется с отделочными работами, осталась покраска. У нас в Слуцке еще строится дом по 240-му указу по улице Чайковского 50-квартирный. Также планируем строительство дома № 4 в этом районе, тоже 90-квартирного для многодетных.

В Слуцке в новом микрорайоне «Чехова» возводят 9-этажный дом для военнослужащих-4

Всего в новом микрорайоне планируется сдать семь домов на 530 квартир. В центре квартала обустроят спортплощадки и велодорожки. А вот автостоянки разместят снаружи.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Гриневич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выпускники военно-патриотического класса Минской области пополнят ряды новобранцев Института погранслужбы
06 апреля 2023 13:42

Выпускники военно-патриотического класса Минской области пополнят ряды новобранцев Института погранслужбы

Новую коллекцию школьной формы презентовали в Национальной школе красоты
06 апреля 2023 13:37

Новую коллекцию школьной формы презентовали в Национальной школе красоты

Лукашенко о переговорах с Путиным: «По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия»
06 апреля 2023 13:27

Лукашенко о переговорах с Путиным: «По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия»