В Слуцке в новом микрорайоне «Чехова» возводят 9-этажный дом для военнослужащих

Новости Беларуси. Девятиэтажный дом для военнослужащих строят в новом микрорайоне Слуцка «Чехова». Это будет двухсекционный объект на 90 квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

73 будут предназначены для работников Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Остальные распределят среди многодетных и очередников. Фундамент готов, ведутся монтажные работы. Дом планируют сдать к концу года. Параллельно рядом с объектом завершают строительство еще одной многоэтажки для многодетных на 90 квартир.