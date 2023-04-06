ЦИК определила порядок аккредитации журналистов

Новости Беларуси. Предотвратить попытки вмешательства извне. Сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Беларуси. Обсуждая подготовку к единому дню голосования, затрагивалась тема электорального суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что использовать избирательную систему в антигосударственных целях недопустимо, подчеркнул Председатель ЦИК. Игорь Карпенко считает, что то, что происходило в 2020 году, было попыткой государственного переворота. Повторения этого, конечно, допустить нельзя. Теперь в Концепции национальной безопасности закреплено неотъемлемое право государства самостоятельно, без вмешательства, каких-то указаний и финансирования извне проводить электоральные кампании.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Президент неслучайно в своем Послании сказал, что не помнит в нашей истории простых выборов. Они действительно все в той или иной мере были сложными. И были попытки раскачивания страны, и попытки дестабилизации обстановки. Поэтому мы, конечно, все эти вещи учитывали, что-то уже заложили в Избирательный кодекс. Хотя я не исключаю, что проведение единого дня голосования выявит какие-то дополнительные моменты, которые необходимо будет законодательно закрепить.