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ЦИК определила порядок аккредитации журналистов

06 апреля 2023 13:44
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Новости Беларуси. Предотвратить попытки вмешательства извне. Сегодня состоялось заседание  Центральной избирательной комиссии Беларуси. Обсуждая подготовку к единому дню голосования, затрагивалась тема электорального суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК определила порядок аккредитации журналистов-1

То, что использовать избирательную систему в антигосударственных целях недопустимо, подчеркнул Председатель ЦИК. Игорь Карпенко считает, что то, что происходило в 2020 году, было попыткой государственного переворота. Повторения этого, конечно, допустить нельзя. Теперь в Концепции национальной безопасности закреплено неотъемлемое право государства самостоятельно, без вмешательства, каких-то указаний и финансирования извне проводить электоральные кампании.

ЦИК определила порядок аккредитации журналистов-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Президент неслучайно в своем Послании сказал, что не помнит в нашей истории простых выборов. Они действительно все в той или иной мере были сложными. И были попытки раскачивания страны, и попытки дестабилизации обстановки. Поэтому мы, конечно, все эти вещи учитывали, что-то уже заложили в Избирательный кодекс. Хотя я не исключаю, что проведение единого дня голосования выявит какие-то дополнительные моменты, которые необходимо будет законодательно закрепить.

ЦИК определила порядок аккредитации журналистов-7

Сегодня же ЦИК определил порядок аккредитации представителей СМИ. Журналистам она будет выдаваться сразу на два года. Также рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодействия с Центром по работе с населением и избирательным технологиям Академии управления при Президенте.

# Выборы # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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