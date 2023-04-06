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Выпускники военно-патриотического класса Минской области пополнят ряды новобранцев Института погранслужбы

06 апреля 2023 13:42
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Новости Беларуси. Шесть выпускников военно-патриотического класса 206-й средней школы имени Кижеватова планируют пополнить ряды новобранцев Института пограничной службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вот уже несколько лет на базе школы действует профильный факультатив, где ребята знакомятся с особенностями профессии.

Материал нашего корреспондента Алеси Ивановой.

Выпускники военно-патриотического класса Минской области пополнят ряды новобранцев Института погранслужбы-1

Ученик 10 класса Илья Крук с детства мечтал стать военным. Красивая форма и умение постоять не только за себя, но и близких подтолкнуло парня записаться в военно-патриотический класс пограничной направленности. Ведь именно здесь и начинается путь настоящего мужчины.

Выпускники военно-патриотического класса Минской области пополнят ряды новобранцев Института погранслужбы-4

Илья Крук, ученик средней школы № 206 имени А.М. Кижеватова:
Я в этой школе учусь с седьмого класса, в конце девятого класса подал документы в пограничный класс, меня взяли. В этом классе можно набраться мужественности, также для саморазвития. В этом классе из парня вырастает мужчина.

Подробности в видео.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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