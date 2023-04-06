Выпускники военно-патриотического класса Минской области пополнят ряды новобранцев Института погранслужбы
Новости Беларуси. Шесть выпускников военно-патриотического класса 206-й средней школы имени Кижеватова планируют пополнить ряды новобранцев Института пограничной службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вот уже несколько лет на базе школы действует профильный факультатив, где ребята знакомятся с особенностями профессии.
Материал нашего корреспондента Алеси Ивановой.
Ученик 10 класса Илья Крук с детства мечтал стать военным. Красивая форма и умение постоять не только за себя, но и близких подтолкнуло парня записаться в военно-патриотический класс пограничной направленности. Ведь именно здесь и начинается путь настоящего мужчины.
Илья Крук, ученик средней школы № 206 имени А.М. Кижеватова:
Я в этой школе учусь с седьмого класса, в конце девятого класса подал документы в пограничный класс, меня взяли. В этом классе можно набраться мужественности, также для саморазвития. В этом классе из парня вырастает мужчина.
Подробности в видео.