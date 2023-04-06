Выпускники военно-патриотического класса Минской области пополнят ряды новобранцев Института погранслужбы

Новости Беларуси. Шесть выпускников военно-патриотического класса 206-й средней школы имени Кижеватова планируют пополнить ряды новобранцев Института пограничной службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вот уже несколько лет на базе школы действует профильный факультатив, где ребята знакомятся с особенностями профессии. Материал нашего корреспондента Алеси Ивановой.

Ученик 10 класса Илья Крук с детства мечтал стать военным. Красивая форма и умение постоять не только за себя, но и близких подтолкнуло парня записаться в военно-патриотический класс пограничной направленности. Ведь именно здесь и начинается путь настоящего мужчины.