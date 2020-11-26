Доктор Комаровский рассказал, как справиться с коронавирусом и ОРВИ
Популярный педиатр и телеведущий доктор Комаровский рассказал на своём YouTube-канале, каких правил нужно придерживаться, чтобы справиться с ОРВИ и коронавирусом.
Врач начал с того, что если вирусную инфекцию нельзя вылечить лекарствами, то остаётся только помогать организму самостоятельно справиться с этой болезнью. Но лучше всего и вовсе не болеть. Для этого, по словам Комаровского, прежде всего нельзя допускать нехватку кислорода.
Телеведущий объясняет, что если находиться в плохо вентилируемом помещении с переносчиками болезни, то концентрация вируса в воздухе будет постепенно увеличиваться. И чем выше концентрация вирусов, тем меньше шансов не заболеть.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Доктор Комаровский»
Также важно не допускать обезвоживания.
«Не допустить дефицита жидкости в организме, то есть пить достаточное количество, не допустить энергетической недостаточности, то есть пить иногда не просто жидкость, а жидкость сладкую или капать раствор глюкозы», ― рекомендует Комаровский.
Если же всё-таки избежать заражения не удалось, то не нужно паниковать.
«Наша иммунная система в большинстве случаев способна самостоятельно без посторонней помощи справиться с абсолютным большинством и вирусных, и бактериальных инфекций. Мы с вами с рождения встречаемся с огромным количеством вирусов. Наши дети постоянно в соплях, почему? Потому что у них постоянные вирусные инфекции, и они справляются с ними благополучно сами, при условии, что мы умеем нашим детям помогать», – добавил педиатр.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Доктор Комаровский»
И, наконец, главный вопрос: как же лечиться от коронавируса и ОРВИ? Врач дал несколько простых советов.
«Успокойтесь, оденьтесь потеплее, температура 18-20 градусов, влажность 40-60%, проветривание, постоянное питьё, увлажнение носовых ходов солевыми каплями. Если тяжело дышать – обращаемся к доктору», – объяснил Комаровский.
Телеведущий также напомнил, что не нужно ставить на себе эксперименты, не нужно пользоваться горчичниками, парить ноги и дышать кипятком.