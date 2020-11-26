Доктор Комаровский рассказал, как справиться с коронавирусом и ОРВИ

Популярный педиатр и телеведущий доктор Комаровский рассказал на своём YouTube-канале, каких правил нужно придерживаться, чтобы справиться с ОРВИ и коронавирусом.

Врач начал с того, что если вирусную инфекцию нельзя вылечить лекарствами, то остаётся только помогать организму самостоятельно справиться с этой болезнью. Но лучше всего и вовсе не болеть. Для этого, по словам Комаровского, прежде всего нельзя допускать нехватку кислорода.

Телеведущий объясняет, что если находиться в плохо вентилируемом помещении с переносчиками болезни, то концентрация вируса в воздухе будет постепенно увеличиваться. И чем выше концентрация вирусов, тем меньше шансов не заболеть.